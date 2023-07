하나카드, 카드 플레이트 디자인 공모전 시상식

총 423개 작품 접수, 심사 통해 13개 작품 선정

이호성 하나카드 대표(왼쪽부터 여섯 번째)와 이완근 상무(왼쪽 첫 번째), 장순곤 본부장(오른쪽 첫 번째), 작가들이 지난 19일 서울 중구 하나금융그룹 명동 사옥 20층 플레이 그라운드에서 열린 '하나카드 카드 플레이트 디자인 공모전' 시상식에서 기념 촬영을 하고 있다. (사진=하나카드)

하나카드는 지난 19일 서울 중구 하나금융그룹 명동 사옥 20층 플레이 그라운드에서 '하나카드 카드 플레이트 디자인 공모전' 시상식을 했다고 21일 밝혔다.

5월1일부터 6월15일까지 진행된 이번 하나카드 디자인 공모전은 ESG(환경·사회·지배구조)경영 일환으로 신진 작가를 발굴하고 출품 작품의 전시회 개최 등 이색적인 경험을 제공하고자 기획됐다.

이번 공모전을 통해 젊은 세대와 소통하고 감각적인 카드 플레이트 디자인을 만드는데 큰 기여를 할 것으로 기대된다.

하나카드 디자인 공모전에는 총 423개 작품이 접수됐고 각 작품에는 참신한 아이디어, 독창적인 스타일 등 작가들만의 고유한 개성이 담겼다.

작품 심사는 하나페이를 통한 6000여명의 대고객 설문과 임직원 설문 및 디자인실 심사 등 5회차에 걸쳐 진행됐다.

1등(1명, 500만원)과 2등(2명, 200만원), 3등(10명, 50만원)까지 총 13개 작품을 선정했다.

치열한 경쟁에서 뽑힌 1등은 송효은 작가의 'All At ONCE, All At HANA'에 돌아갔다.

2등은 환경보호에 대한 경각심을 트렌디한 디자인으로 표현한 이예원 작가의 '하나 SAVE 카드'와 3040세대에게는 아련한 향수를, 20대에게는 신선함을 줄 수 있는 뉴트로(뉴+레트로) 디자인을 표현한 김태균 작가의 'Simple-Cut Cartoon'에 돌아갔다.

3등에는 양희만 작가의 'IT’S ME', 김주연 작가의 'On My 'ONE'', 이주헌 작가의 '영:롱 카드' 등 총 10개의 작품이 선정됐다.

이번 입상 작품들은 전시회를 통해 일반 대중에게도 공개된다.

서울시 중구 을지로 하나금융그룹의 복합문화공간인 H-arT1(하트원)에서 오는 25일부터 8월25일까지 전시회가 진행될 예정이며 디자인에 관심이 있는 사람이라면 누구나 무료로 관람할 수 있다.

김경민 하나카드 마케팅지원셀 과장은 "카드 플레이트에 예술 작품으로도 손색없는 결과물을 만들어 주신 많은 작가에게 경의와 감사의 말씀을 드린다"며 "앞으로 하나카드는 신진 작가는 물론 다양한 분야 전문가와 협업해 하나카드만의 브랜드 이미지와 트렌드를 반영한 디자인을 선보이기 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.

