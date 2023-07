임종룡式 'IT 혁신'…우리금융 디지털전환 어떻게 달라지나

아웃소싱 방식에서 직접 운영...FIS는 그룹 IT 전략 총괄 무게

"그룹 IT 경쟁력 강화를 위해 IT 역량 내재화가 필요하다. (그룹 IT 경쟁력 강화를 위한) 혁신 추진 과정에서 은행과 카드, 에프아이에스(FIS) 대표이사 등 임직원과 소통을 통해 혁신의 속도를 높이겠다"

임종룡 우리금융그룹 회장은 20년 넘게 아웃소싱 방식으로 그룹 IT 사업과 서비스를 관리했던 우리금융그룹이 이를 계열사별 직접 운영 체제로 전환한 배경에 대해 이렇게 말했다. 그룹 양대 축인 은행과 카드에 IT 자회사 인력을 전환 배치해 자체 경쟁력을 키운다는 방침이다. 아웃소싱을 맡았던 IT 자회사 우리에프아이에스(FIS)는 인력 재충원 뒤 그룹의 새로운 IT 전략 수립을 위한 업무 분장에 나설 전망이다.

12일 금융권에 따르면 우리금융그룹은 자회사 우리 FIS를 통해 아웃소싱 방식으로 운영했던 IT 사업 및 서비스 전략을 은행과 카드 등 핵심 계열사별 직접 운영으로 전환한다.

지난 1989년 (주)한일은행시스템이 모태인 우리 FIS는 2001년 우리금융정보시스템(주)이라는 이름으로 우리금융지주회사의 금융 IT 전문 자회사로 편입됐다.

우리 FIS는 이후 국내에서 최초로 개발부터 IT 인프라 운영에 이르는 토탈 IT 아웃소싱 모델을 구현하며, 그룹 내에서 개발과 운영, 보안과 관련한 '원스톱(One Stop)' 서비스를 제공해 왔다.

시스템 통합개발, 시스템관리, 인프라운영서비스, IT 연구개발 등 그룹사에 대한 통합 IT 서비스는 물론 국민연금 수탁업무 시스템 고도화 등 외부 사업도 수행했다.

이에 우리 FIS의 지난해 매출은 2960억원으로 전년(2704억원) 대비 9.5% 증가하며 4대 금융지주 IT 자회사 중 가장 높은 매출을 기록했다.

주로 은행 관련 IT 서비스를 담당하는 코어뱅킹개발본부를 비롯해 카드개발본부, 인프라본부, 컴플라이언스본부, IC&전략지원본부, 디지털개발본부로 구성됐는데, 디지털개발본부는 명동센터에 그 외 본부는 우리금융상암센터에 있다.

이번 내부 경쟁력 강화 방침에 따른 변화로 이 중 코어뱅킹개발본부와 카드개발본부 등 계열사 관련 IT 서비스를 제공하는 주요 부서 인력이 해당 계열사로 대거 전환 배치될 전망이다.

7월 초 현재 우리FIS에는 800여명(정규직)이 근무 중인데 600명 이상이 은행과 카드 등 핵심 계열사로 소속이 바뀔 것으로 관측된다.

우리금융은 최근 경영환경이 디지털 중심으로 변화하면서 시장 요구에 능동적으로 대응하고, 속도감 있는 디지털 전환을 위해 주요 IT 개발 및 운영업무를 은행과 카드사가 직접 수행하는 체제로 전환한다고 밝혔다.

개발과 운영은 우리 FIS, 디지털 사업 및 서비스 관련 기획은 계열사별 디지털직군이 담당하는 이원화된 방식을 계열사별로 기획과 실행을 일원화한다는 것이다.

우리금융그룹은 FIS에서 대규모로 빠지는 인력에 대해서는 새롭게 충원하는 한편 기존 개발 및 운영·관리 등 아웃소싱 중심의 업무도 새롭게 추가한다는 방침인데, 인공지능 및 클라우드, 데이터베이스 등 신기술과 금융을 접목한 서비스 개발 및 제공에 주력할 것으로 보인다. 이 경우 FIS는 현재의 아웃소싱 방식이 아닌 그룹의 미래 디지털 전략을 총괄하는 씽크탱크(Think Tank) 전환에 무게가 실린다.

실제 우리금융그룹은 인공지능과 클라우드 등 신기술 전문가를 대거 영입해 계열사는 물론 FIS 내 직접 개발 비중도 확대한다는 계획이다.

우리금융 관계자는 "그룹 IT 경쟁력 업그레이드를 위한 혁신 방안은 내년 1월 시행을 목표로 한다"며 "이를 위해 (은행과 카드, FIS가 함께 참여하는) 그룹 공동 TF를 운영하고, 진행 과정에서 나타날 수 있는 리스크를 최소화하기 위해 IT 안정성을 모니터링하는 별도 조직도 구성할 예정"이라고 말했다.

이와 함께 그는 "최근 금융환경이 경쟁사뿐만 아니라 빅테크, 핀테크와도 경쟁해야 하는 무한 경쟁 시대로 변한 만큼 그룹의 새로운 IT 운영 모델을 기반으로 디지털·IT 선도 금융그룹으로 도약을 위한 FIS의 변화도 논의될 것"이라고 덧붙였다.

