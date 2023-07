현대카드, 7월 문화 이벤트 공개

뮤직·쿠킹·전시 등 엄선한 콘텐츠 제공

현대카드는 직접 엄선한 다양한 문화 이벤트를 12일 공개했다.

먼저 이태원 뮤직 라이브러리에서는 스무 번째 뮤직 테마 전시 'THE PRODUCERS'를 7월 한 달간 진행한다.

이번 전시에서는 대중음악을 대표하는 프로듀서들이 만들어 낸 특별한 시그니처 사운드가 담긴 희귀 음반을 감상할 수 있다.

뮤직 라이브러리 지하 공연장 언더스테이지에서는 피아니스트 문지영과 페퍼톤스의 무대를 만날 수 있다.

오는 14일 리사이틀을 선보이는 문지영은 2014년 스위스 '제네바 국제 콩쿠르', 2015년 이탈리아 '부조니 국제 콩쿠르'에서 연이어 우승을 차지한 후 세계적인 피아니스트로 명성을 쌓고 있다.

시원하고 긍정적인 밴드 사운드로 특유의 재치와 감성을 노래하는 페퍼톤스는 '2023 CLUB TOUR'의 일환으로 22일 언더스테이지 무대에 선다.

압구정동 쿠킹 라이브러리에서는 이탈리안 홈 쿠킹 전문가의 특급 노하우가 가득한 책 'Rustic Italian' 속 '구운 지티 가지 파스타'를 직접 만들어 볼 수 있는 기회를 제공한다.

이번 프로그램은 9월23일까지 매주 금∙토요일 쿠킹 라이브러리 3층 Kitchen Ⅰ에서 진행되며 이용일 3일 전까지 DIVE 애플리케이션(앱)을 통해 예약하면 참여할 수 있다.

가회동 디자인 라이브러리에서는 현대카드가 단독 후원 중인 국립현대미술관 '게임사회' 전시를 기념해 디지털 시대 새로운 종합 예술로서 게임이 가지는 다양한 면모를 소개하는 스페셜 테마 북 컬렉션 'The Game of Art at the Digital Era'를 9월30일까지 진행한다.

또 세계적인 사진작가들의 작품을 소개하는 전시 'The Memory of The Moment'도 같은 기간 디자인 라이브러리에서 만날 수 있다.

