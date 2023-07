순천정원박람회, ‘프란스 란팅 야생자연 사진전’ 개최

(사진=순천시)

정원문화의 정수를 보여줄 ‘프란스 란팅 야생자연 사진전’이 4일부터 9월30일까지 전남 순천만국제정원박람회장에서 개최된다.

(재)순천만국제정원박람회조직위원회에 따르면 이번 전시회는 내셔널지오그래픽 대표작가이자 BBC 선정 ‘우리 시대 가장 위대한 야생사진작가’ 프란스 란팅의 야생자연 사진 24점을 ‘야생 정원의 기원을 찾아서’라는 주제로 전시한다.

국내 최초 프란스 란팅 단독 사진전으로, 세계인의 사랑을 받아온 프란스란팅의 생동감 넘치는 야생사진과 십 년 넘게 열정으로 가꾼 순천만국가정원이 함께 어우러져 자연의 위대함을 웅장하게 보여줄 전시가 될 것이다.

남극과 북극, 아프리카, 아마존, 보르네오와 오세아니아, 남미 오지 등에서 경이로운 생명의 다양성을 담아온 이번 사진전은 관람객들에게 정원의 기원을 소개하여 정원을 이해하고, 친숙하게 다가가기 위한 전시로, 어느 사진전에서도 볼 수 없는 색다른 전시가 될 것으로 기대된다.

전시내용은 출품작품의 성격에 따라 크게 4주제로 분류해 구성했다. ▲섹션 1. 지구의 양끝, 남극과 북극 [Poles Apart] ▲섹션 2. 아프리카의 거대 동물들[Africa’s Megafauna], ▲섹션 3. 영장류의 스위트홈[Primates and their habitats] ▲섹션 4. “혼자가 아닌 우리: 공생[Symbiosis]으로 야생자연의 다양한 매력을 느낄 수 있도록 기획했다.

(재)순천만국제정원박람회조직위원회는 ”프란스 란팅 야생자연 사진전을 박람회장에서 개최하게 되어 매우 기쁘다”라며, “순천만국가정원에서 세계 곳곳의 야생자연을 보며 나만의 세계일주를 즐기길 바란다”라고 말했다.

한편, 프란스 란팅 야생자연 사진전은 박람회장 순천만가든쇼 학교정원에서 진행되며, 자세한 정보는 순천만국가정원 누리집에서 확인할 수 있다.

[신아일보] 순천/양배승 기자

bsyang@shinailbo.co.kr

