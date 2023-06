HD현대오일, 'CJ ONE' 포인트 제휴

결제금액 0.1% 포인트 적립

HD현대오일뱅크 모델들이 멤버십 서비스 'CJ ONE'을 소개하고 있다.[사진=HD현대오일뱅크]

HD현대오일뱅크가 CJ ONE 포인트를 적립해 사용할 수 있는 서비스를 제공한다.

HD현대오일뱅크가 신규 고객 확보와 기존 고객 혜택 확대를 위해 CJ올리브네트웍스의 라이프스타일 멤버십 서비스 'CJ ONE'과 제휴를 맺었다고 27일 밝혔다.

이번 제휴로 전국 2700여개의 HD현대오일뱅크 주유소와 충전소에서 CJ ONE 포인트를 적립해 사용할 수 있다. CJ ONE 앱 '제휴 브랜드 안내' 화면에서 'HD현대오일뱅크 회원 연동'을 하고 주유 시 CJ ONE 카드를 주유기에 인식하거나 모바일 앱의 바코드 번호를 입력하면 된다.

결제금액의 0.1%가 CJ ONE 포인트로 적립되고 1000포인트 이상이 적립되면 1포인트 단위로 1회 최대 10만 포인트까지 사용 가능하다.

양민웅 HD현대오일뱅크 PM지원부문장은 "CJ ONE은 20~40대 여성의 약 90%가 가입하고 있는 만큼 이번 제휴에 대해 특히 젊은 고객층의 호응이 기대된다"며 "앞으로도 국내 대형 플랫폼과 제휴를 확대해 보너스카드 고객에게 폭 넓은 혜택을 제공할 계획"이라고 말했다.

