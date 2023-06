춘천동부노인복지관, 제4회 실버오케스트라 정기연주회 개최

춘천동부노인복지관 춘천실버예술단 현악반은 춘천문화재단 생활문화지원사업 공모에 선정되어 '제4회 실버오케스트라 정기연주회'를 24일 개최했다.

춘천동부노인복지관 춘천실버예술단 현악반은 춘천문화재단 생활문화지원사업 공모에 선정되어 '제4회 실버오케스트라 정기연주회'를 24일 개최했다.

이번 연주회에서는 춘천동부노인복지관 실버예술단(현악반단무장 황금옥) 어르신 16명이 참여하여 예술적 기량을 펼치고, 지역사회의 재능기부 활동을 통하여 문화예술 접근에 소외된 지역주민들에게 위안과 행복을 나누는 무대가 되었다.

‘신세계교향곡’을 시작으로 ‘G선상의 아리아’, ‘디뉴브강의 잔물결’, ‘내 맘의 강물’, 뮤지컬 'My Fair Lady' 중 ‘I could have danced all night’ 연주를 선보였다.

2부에서는 영화 '어벤져스' 메인테마, '대부' 메인테마, 애니메이션 '마녀배달부 키키', ‘바다가 보이는 마을’, 영화 '기쿠지로의 여름', ‘Summer’, ‘La Cumparsita’ 연주로 무대를 더욱 풍성하고 웅장하게 만들었다.

춘천동부노인복지관장은 “문화예술 재능기부 활동을 통해 지역사회 활성화에 힘쓰는 실버예술단에 많은 관심을 바란다.”는 격려의 말과 함께 “어르신들의 사회참여 활성화에 힘쓰는 춘천동부노인복지관이 되겠다.”고 말했다.

실버예술단은 이번 연주회를 시작으로 다양한 봉사활동을 진행할 예정이다.

[신아일보] 조덕경 기자

jogi4448@naver.com

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지