안산대학교, 교육부 평생교육체제 지원사업(LIFE2.0) 사업 선정

(사진=안산대학교)

안산대학교는 교육부와 국가평생교육진흥원이 주관하는 평생교육체제 지원사업(LIFE2.0: Lifelong education at universities for the Future of Education 2.0 )에 선정됐다고 22일 밝혔다.

라이프2.0은 성인학습자 친화적 대학 문화를 조성하기 위해 성인학습자의 대학 진입을 확대하고 대학 내 평생교육체제 고도화를 지원하는 사업으로 구축형(일반대 8교, 전문대 12교), 고도화형(일반대 12교, 전문대 8교), 광역지자체 연계형(5개 컨소시엄 10교) 등 3가지 유형으로 구분하여 지원한다.

안산대학교는 전국 12개, 수도권 2개 전문대학만 선정되는 1유형(구축형)에 선정, 앞으로 2년간 매년 약 10억원의 사업비를 지원받게 된다.

안산대학교 윤동열 총장은“우리는 1995년 평생교육원을 개소하고, 2002년부터는 산업체위탁 교육과정을 운영하는 등 성인학습에 대한 다년간의 경험을 가지고 있다.

이를 바탕으로 2023학년도부터는 정규과정에서 성인학습자만을 대상으로 하는 자유전공학부를 개설하였으며, 2024학년도부터는 글로컬상생학부 산하 글로컬사회복지학과, 동물매개케어학과, 세무회계학과, 웰니스푸드테라피학과, 디지털마케팅학과 등 5개의 성인학습자 전문학과를 개설, 9월부터 신입생을 모집한다. 이번 LIFE 사업 선정으로 평생학습에 목마른 많은 시민들에게 양질의 교육을 제공할 수 있을 것으로 기대한다.”고 말했다.

