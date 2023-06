윤대통령, '부산엑스포' 리셉션 참석… "'솔루션 플랫폼' 될 것"

"국제사회의 도움 받아 경제 일군 경험 공유하겠다"

윤석열 대통령이 21일(현지시간) 프랑스 파리 이시레물리노의 한 스포츠센터에서 열린 2030 부산세계박람회 공식 리셉션에서 참석자들과 인사하고 있다. (사진=연합뉴스)

2030년 부산 세계박람회 유치를 위해 프랑스 파리를 방문 중인 윤석열 대통령과 부인 김건희 여사는 21일 오후(현지시간) 파리 인근의 이시레물리노 시 스포츠센터에서 개최된 '부산 세계박람회 공식 리셉션' 행사에 참석했다고 이도운 대통령실 대변인이 서면 브리핑을 통해 밝혔다.

윤 대통령은 환영사를 통해 '2030 부산 세계박람회의 지향 가치'와 '국제사회에 대한 책임 있는 기여'를 언급했다.

그러면서 윤 대통령은 "130년 전인 1893년 시카고박람회에 참가해 세계박람회와 인연을 맺은 대한민국이 2030년에는 역사상 처음으로 등록박람회를 도전과 미래의 도시, 부산에서 개최하고자 한다"며 국제박람회기구(이하 BIE)의 각국 대표단들에게 대한민국에 대한 지지를 당부했다.

윤 대통령은 전날 열린 제4차 경쟁 프레젠테이션에 이어 대한민국 부산 세계박람회의 주제인 '세계의 대전환, 더 나은 미래를 향한 항해'와 구체적 실행전략인 '부산 이니셔티브'를 언급했다.

이어 "부산 세계박람회는 인류가 직면한 공통 문제 해결을 모색하는 '솔루션 플랫폼'이 될 것"이라고 덧붙였다.

또 윤 대통령은 "2030 부산 세계박람회를 통해 한국의 기술, 지식, 그리고 경제개발 경험을 여러 국가, 특히 개도국과 공유할 것"이라며 "기후변화, 디지털전환, 식량, 보건 그리고 교육 분야에서의 협력을 확대하는 방안을 모색해나갈 것"이라고 강조했다.

윤 대통령은 그러면서 "이를 통해 엑스포에 참가하는 모든 나라가 자신들의 고유한 문화와 전통들을 마음껏 표현할 수 있는 문화 엑스포를 구현할 것"이라고 했다.

또한 윤 대통령은 "부산 엑스포를 디지털 첨단 엑스포로 만들어 나갈 것"이라며 "글로벌 시장을 확대하고 더 높은 경제적, 사회적 가치를 만드는 엑스포의 비전을 부산에서 이어갈 것"이라고 다짐했다.

또 "부산 세계박람회에서 잉태되는 새로운 기술과 아이디어는 인류의 지속 가능한 발전과 국제사회의 번영에 기여할 것"이라고도 약속했다.

아울러 윤 대통령은 부산을 "대한민국 경제발전과 자유민주주의의 산실이자, 매년 아시아 최대 국제 영화제가 개최되는 국제적인 산업 문화의 중심지", "상징적인 도시"로 소개했다.

연설을 마친 윤 대통령은 행사장을 돌며 각국 대표들에게 일일이 인사하며 지지를 호소했다.

윤석열 대통령과 부인 김건희 여사가 21일(현지시간) 프랑스 파리 이시레물리노의 한 스포츠센터에서 열린 2030 부산세계박람회 공식 리셉션에 입장하고 있다.(사진=연합뉴스)

김건희 여사도 윤 대통령과 맞은편에서 돌며 각 국 대표단에게 지지를 호소했다.

이날 리셉션에 참석한 박형준 부산시장은 "우리가 남이가, we are all family"라는 건배사를 통해 행사장의 분위기를 띄었다고 이 대변인은 전했다.

아울러 리셉션에 참석한 각국 대표들은 어제 한국은 프레젠테이션이 인상적(Impressive)이고 환상적(Fantastic)이였다고 말했다고 한다.

한 아시아 국가대표가 "한국 전체가 최선을 다하는 것을 느끼고 있다"고 말하자 윤 대통령은 "한국은 부존자원도 없고 6·25 전쟁 이후 아무런 가능성이 보이지 않았지만 국제사회의 도움을 받아 수출을 통해 경제를 일궜다"며 "이런 경험을 많은 국가와 공유하는 엑스포를 만들어가겠다"고 답했다.

이날 윤 대통령은 가수 싸이를 현장에서 만나기도 했는데, 윤 대통령이 "어제 프레젠테이션이 아주 좋았다"고 격려하자, 싸이는 "대통령님이 더 잘하셨다"고 화답했다.

윤 대통령은 현장에서 하이파 알 무 즈렌 사우디 공주(Princess Haifa Al Mogrin)를 만나 인사를 나누기도 했다.

윤 대통령과 공주는 선의의 경쟁(Good competition)을 통해 양국 모두에게 Win-Win하는 결과를 가져오자고 이야기를 나눴다.

이 대변인은 "이번 행사는 BIE 회원국 대표단을 포함해 파리 주재 외교관 등 400여명이 참석하며 성황리에 개최됐다"며 "이를 통해 국제박람회기구(BIE) 대표단들의 대한민국 부산에 대한 열띤 관심을 확인할 수 있었다"고 전했다.

gakim@shinailbo.co.kr

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지