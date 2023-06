팝 아티스트 버튼 모리스, 멋사 신규 NFT 프로젝트 합류

크리에이티브 디렉터로 참여..."팝 아트 스타일 더할 것"

팝 아티스트 버튼 모리스가 멋쟁이사자처럼의 신규 NFT 프로젝트 '쿼드해시'에 크리에이티브 디렉터로 참여한다. (사진=멋쟁이사자처럼)

팝 아티스트 버튼 모리스(Burton Morris)가 블록체인 및 IT 교육 기업 멋쟁이사자차럼(이하 '멋사')이 추진하는 신규 NFT(대체불가능 토큰) 프로젝트의 크리에이티브 디렉터로 합류했다.

멋사는 최근 NFT 홀더를 대상으로 한 행사를 통해 팝 아티스트 버튼 모리스가 멋사의 쿼드해시(QuadHash) 프로젝트의 크리에이티브 디렉터로 참여한다고 21일 밝혔다.

버튼 모리스는 '팝!(Pop!)', '킹콩(King Kong)' 등 일상적인 오브제를 통해 대중문화를 표현하는 팝 아트 작품을 주로 선보였다. 미 피츠버그 출신으로 마블의 창립자인 스탠 리(Stan Lee)가 생전 총애한 작가로도 유명하며, 앤디 워홀의 뒤를 이을 차세대 팝 아티스트로도 주목받는다.

멋사는 버튼 모리스와 쿼드해시의 전반적인 아트 디렉팅을 함께해 NFT 홀더에게 제공할 특별 파츠를 제작할 계획이다.

이와 함께 관련 전시회도 열어 버튼 모리스의 한국 진출도 돕는다는 방침이다.

버튼 모리스는 이번 NFT 프로젝트 합류에 대해 "멋쟁이사자처럼과 함께 쿼드해시 프로젝트에 나만의 팝 아트 스타일을 더할 수 있어서 정말 영광"이라며 "앞으로 있을 흥미롭고 새로운 과정들 속에서 팀과 함께 크리에이티브 디렉터로 열심히 활동하고 싶다"고 밝혔다.

신원섭 쿼드해시 총괄은 "세계적인 팝 아티스트 버튼 모리스의 예술적 감각은 물론 디자인적 특징인 빛나는 윤곽과 생생한 색상이 쿼드해시 콜렉션에 이식돼 프로젝트의 퀄리티가 한 단계 높아졌다고 생각한다"며 "앞으로 쿼드해시와 버튼 모리스가 만들어 나갈 다양하고 창의적인 활동들을 지켜봐 주길 바란다"고 말했다.

한편 멋사는 지난 16일 진행한 'AMA(Ask Me Anything, 무엇이든 물어보세요)' 행사를 통해 △쿼드해시 홀더를 대상으로 한 M2E(Move to Earn) 애플리케이션 개발 계획 △NFT 해킹 방지를 위한 NFT 금고 기능 오픈 △라인 넥스트(LINE NEXT Inc.)의 글로벌 NFT 플랫폼 '도시(DOSI)'와의 파트너십도 공개했다.

bth77@shinailbo.co.kr

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지