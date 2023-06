윤대통령 "완벽한 부산엑스포 만들 것"… 9분간 영어 PT

BIE 총회서 2030 부산엑스포 유치전… 여야 의원 7명도 PT 지켜봐

윤석열 대통령이 20일(현지시간) 파리에 위치한 세계 최대 스타트업 캠퍼스인 '스테이션 에프(F)' 에서 열린 한·프랑스 미래혁신세대와의 대화에서 발언하고 있다. (사진=연합뉴스)

프랑스를 방문 중인 윤석열 대통령은 20일(현지시간) 파리 제172차 국제박람회기구(BIE) 총회에서 실시된 2030 세계박람회 경쟁 프레젠테이션(이하 PT)에 참여했다.

이번 PT는 유치경쟁 과정 총 5차례 PT 중 4번째 PT로, 올해 11월 개최국 결정을 앞두고 회원국들의 표심을 사로잡을 분수령이 될 것으로 평가된다.

PT에는 윤 대통령과 '강남스타일'의 가수 PSY(싸이), 카리나, 조수미 씨 등이 등장하면서 관객들의 이목을 집중시켰고, 학계와 스타트업 대표 등 각계 각층의 연사들이 현장 발표를 통해 한국의 유치경쟁에 힘을 실었다.

마지막 연사로 오른 윤 대통령은 이날 9분간 영어로 연설하며 '미래세대를 위한 대한민국의 약속'을 주제로 대한민국의 부산 세계박람회 유치 의지를 강력하게 표명했다.

윤 대통령은 "대한민국은 최고 엑스포를 준비하기 위해 완벽하게 투자해왔다"며 "중앙정부, 지방정부, 기업, 시민, 모든 정당, 그리고 세계 각지 750만 재외동포가 모두 한마음으로 부산엑스포를 열망하고 있다"고 말했다.

그러면서 "대한민국은 역사상 가장 완벽한 세계박람회를 만들 것"이라고 말했다.

또 윤 대통령은 1993년 대전엑스포, 2012년 여수엑스포 개최 사실을 언급한 뒤 "대한민국은 이미 충분한 경험을 축적했다"며 "또한 1988년 하계올림픽, 2002년 월드컵, 2018년 동계올림픽 같은 메가 이벤트를 치른 나라"라고 강조하기도 했다.

2030 세계박람회 부산 유치 활동 지원을 위해 프랑스를 방문 중인 윤석열 대통령이 20일(현지시간) 파리 이시레몰리노의 제172차 국제박람회기구(BIE) 총회장에서 4차 경쟁 프레젠테이션(PT)을 하고 있다. (BIE 중계영상 캡처)

앞서 첫 번째 연사로 무대에 오른 가수 싸이는 '2030 부산 세계박람회, 세계가 하나 될 또 하나의 K-브랜드'를 주제로 K-POP 등 K-콘텐츠 성공의 바탕이 된 창조적이고 개방적인 대한민국의 장점을 강조했다.

또한 "2030 부산 세계박람회는 전 세계인이 지속가능한 미래를 함께 논의하는 글로벌 플랫폼이 될 것"이라고 했다.

이어 세계적인 건축 거장 '도미니크 페로'가 영상을 통해서 자연과 인간의 조화를 우선시하는 본인의 철학과 이에 부합하는 2030 부산 세계박람회에 대해 지지를 표명했다.

또 부산 세계박람회 회장의 '마스터플랜'을 총괄했던 진양교 홍익대학교 교수가 무대에 등장해 '미래의 솔루션을 품은 공간, 2030 부산 세계박람회장'이라는 주제로 'Re–Earth'라는 컨셉 하에 인간과 자연, 기술이 서로 조화를 이루는 친환경적인 공간으로 조성될 박람회장을 소개했다.

이를 통해 진 교수는 "부산 세계박람회장이 각 나라들이 협업하며 축적한 솔루션들을 함께 나누는 열린 플랫폼이자 세계박람회 개최 후에도 지속가능한 공간이 될 것"이라고 강조했다.

세 번째 현장 발표 연사로 등단한 이수인 에누마 대표는 전 세계 교육 소외 아동들을 위해 어플리케이션을 개발했던 자신의 사례를 소개하고 "기술이 인류의 삶을 더 나은 방향으로 변화시키기 위해서는 개인, 기업, 국가 등 모두의 협업이 필요하다"고 했다.

그러면서 "한국 역시 '부산 이니셔티브' 등을 통해 이미 전 세계 각국과 협업해나가고 있다"며 "2030 부산 세계박람회에서 함께 지혜를 모으며 미래를 바꾸어 나갈 것"이라고 전했다.

아울러 세계적인 소프라노이자 부산 세계박람회 홍보대사인 조수미 씨의 부산 엑스포 유치 응원곡 '함께(We will be one)' 뮤직비디오를 통해 2030 부산 세계박람회에 대한 우리 국민의 뜨거운 열기와 염원을 표현하면서 한국의 경쟁 PT 분위기를 절정으로 이끌었다.

지난 3차 PT에서 경쟁국 대비 압도적인 K-콘텐츠의 힘을 보여줬던 한국은 이번 4차에서도 다양한 영상과 발표로 지루할 틈 없이 약 30분간의 경쟁 PT를 이어갔다.

이를 통해 다시 한번 부산 세계박람회의 개최 당위성을 호소력 있게 전달했다는 평가를 받았다.

한국의 PT는 기후 위기, 디지털 격차 등 인류가 당면한 과제의 해결을 위한 TV 오디션 쇼 형식으로 구성돼 걸그룹 에스파의 카리나가 오디션 쇼 시작과 마무리를 이끌었다.

4차 PT를 성공적으로 마친 한국은 21일 오찬으로 진행될 국제박람회기구(BIE) 공식 리셉션을 통해 회원국 표심 잡기에 총력을 다할 예정이라고 대통령실은 설명했다.

또 올해 11월 최종 개최지 투표까지 정부, 기업, 국회간 긴밀한 공조를 통해 'KOREA ONE – TEAM'으로 적극적인 유치 활동을 추진해나갈 예정이다.

한편 이날 현장에는 국회 '2030세계박람회 부산유치지원 특별위원회'의 박재호 위원장과 이상헌·강선우·전재수(이상 더불어민주당) 의원과 안병길·한무경·유경준(이상 국민의힘) 의원 등 여야 의원 7명이 자리해 윤 대통령 연설을 지켜봤다.

엑스포 개최지는 이날 경쟁 PT 등을 거쳐 오는 11월 말 총회에서 179개 BIE 회원국 투표로 최종 결정된다.

