신천지 시몬지파, 신촌 케이터틀서 목회자 대상 '종교 평화 포럼' 개최

목회자 70여명 참여…목회자들 "신천지에 대한 편견 해소"

최근 전국 6개 도시에서 진행된 목회자 대상 신천지예수교회 요한계시록 말씀대성회가 '계시록 붐'을 일으킨 가운데, 이를 이어서 70여 명의 목회자가 실제 확인을 위해 신촌으로 모여들었다.

신천지 시몬지파는 지난 15일 서울 마포구 소재 케이터틀(舊 거구장)에서 교회 목회자들을 대상으로 'WE ARE ONE 종교 평화 포럼'을 개최했다고 19일 밝혔다.

목회자들은 행사장에 전시된 △신천지 10만 수료식 △해외 교회 MOU 및 간판 교체 △최근 말씀대성회 관련 사진전 및 미디어파사드를 보고, 도슨트 설명을 들은 후 신천지 교회의 발전 모습에 놀라움을 감추지 못했다.

식전 행사로 각종 공연과 찬양이 진행된 가운데, 국민의례를 시작으로 현 예슈아대학교 서울캠퍼스 총장인 김덕현 목사는 축사를 통해 "50여년 간 초교파·초종교 활동을 꾸준히 진행하면서 종교 지도자들간 교류를 통해 하나될 수 있는 방법을 찾아 왔다"며 "코로나19 팬데믹 속에서도 유일하게 급성장한 신천지 교회를 눈여겨봐왔다"고 회고했다.

그러면서 "신천지 교회가 기존 개신교 및 이들과 하나 된 일부 언론들이 만들어놓은 이단 프레임으로 인해 억울한 상황에 처했던 모습을 봤다"며 "이 자리를 통해 오해가 해소되고 하나님 안에서 서로 하나되고 평화 세상이 열리는 시작점이 되길 바란다"고 축사했다.

신천지 시몬지파 관계자는 "가까운 시일 내 전국 12지파 최초로 목회자 대상 센터를 개강한다"며 "목회자들을 대상으로 하는 만큼 기존 교육 과정보다 더욱 심층적으로 진행될 것이기에 많은 참여를 부탁한다"고 전했다.

