탐앤탐스, '에너제틱 드링크 3종' 업그레이드 재출시

'Feel More Energy Again' NEW 에너제틱 토닉 3종 선보여

탐앤탐스가 스파클링 에너제틱 토닉 3종을 리뉴얼 출시했다. [제공=탐앤탐스]

커피전문점 탐앤탐스가 스포츠 및 야외 활동이 활발해지는 늦봄~여름 기력충전을 책임질 스파클링 에너제틱 토닉 3종을 리뉴얼 출시했다.

이번 에너제틱 토닉 3종[▲에너제틱 베리 토닉 ▲에너제틱 파인 토닉 ▲커피 토닉]은 작년 여름 처음 출시, 열화와 같은 성원을 얻었던 ‘에너제틱 드링크’의 업그레이드 버전이다.

▲에너제틱 베리 토닉, ▲에너제틱 파인 토닉은 과라나 열매 및 녹차에서 추출한 ‘천연 카페인’으로 칼로리는 20kcal 미만으로 부담 없이 즐길수 있다.

▲커피 토닉은 풍성한 거품과 함께 과테말라 원두 특유의 스모키한 향, 알맞은 산미, 풍부한 바디감을 밸런스 있게 느낄 수 있는 음료이다.

탐앤탐스는 출시와 관련해 오는 6월 23일까지 에너제틱 토닉 3종을 구매하면 언제 어디서나 물 없이 간편하게 섭취가 가능한 닥터필(Dr.FiLL) 제품 1케이스(2종 중 1종 랜덤)를 선착순 증정한다.

프랜차이즈 카페 창업 탐앤탐스 관계자는 “더위가 슬슬 찾아오는 요즘, 에너제틱 토닉 3종 마시고 닥터필 필름까지 받아가셔서 활기찬 일상 보내시기를 바란다”고 말했다.

