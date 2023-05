대한병원행정관리자협회 경기북부지회, 춘계학술세미나

동국대 바이오메디캠퍼스

대한병원행정관리자협회 경기북부지회는 일산 동구에 위치한 동국대학교 바이오메디캠퍼스에서 2023년 춘계학술세미나를 개최했다.(사진=대한병원행정관리자협회 경기북부지회)

대한병원행정관리자협회 경기북부지회는 지난 20일 일산 동구에 위치한 동국대학교 바이오메디캠퍼스에서 2023년 춘계학술세미나를 개최했다고 23일 밝혔다

대한병원행정관리자협회 명예회장인 이종길 한국심장재단 사무총장은 축사에서 “과거 병원 문턱이 낮았던 시절의 병원 운영이 현재는 복잡 다양한 병원 운영으로 바뀌어 행정관리자들의 전문성과 역할이 중요해지는 시기로 변화하고 있다”며 병원에서의 행정관리자들의 노력과 기여에 대해 강조했다.

유주형 지회장(동국대 일산병원)은 주말임에도 세미나에 참석한 회원들에 대해 감사의 인사를 전하며 “소중한 인연이 이어져 가치를 공유하고 성장하는 협회가 되길 바란다”고 말햇다.

이어지는 세미나는 ‘The here and the here after’의 주제로 제 1강좌는 AI 등의 기술이 적용될 의료계의 미래를 동국대학교 의공학교실 남기창 교수가 ‘디지털 헬스케어 기술을 통한 의료서비스와 환자 경험 향상’이라는 주제로 강의를 진행했고, 제 2강좌는 중소병원이 직면한 문제점과 이를 극복하는 방안에 대한 연세대학교 보건행정학과 이해종 교수가 ‘중소병원의 차별화 경영전략’이라는 주제로 강의했다.

[신아일보] 고양/임창무 기자