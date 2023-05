건설공제조합, 24일 건설회관서 '클래식 공연'

국내 피아니스트·소프라노 등 아티스트 출연

빌드 클래식 공연 포스터. (자료=건설공제조합)

건설공제조합이 클래식 공연기획사 '마스트미디어'와 함께 오는 24일 서울시 강남구 건설회관에서 '빌드 클래식 공연'을 연다고 20일 밝혔다.

이번 공연에는 소프라노 아티스트 강혜정과 피아니스트 송영민, 섹소포니스트 '브랜든 최'가 출연한다. 히사이시조의 '하울의 움직이는 성'과 몰리넬리의 '탱고 클럽', 캐니지의 '러빙 유', 뮤지컬 오페라의 유령 중 'Think of me' 등을 연주한다.

이번 빌드 클래식 공연 티켓은 23일 오후 5시까지 인터파크 티켓을 통해 구매할 수 있다.

건설공제조합 관계자는 "조합원을 포함한 건설인들과 문화공연에 관심 있는 모든 분께 클래식을 접할 수 있는 기회를 넓히겠다"며 "우리 건설업계의 상징인 건설회관의 가치와 활용도를 한층 높이는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

건설회관은 글로벌 인문학 강좌와 북 콘서트, 문화공연 등을 개최하고 있다. 최근 대형 LED 스크린을 도입하고 음향 장비를 최신형으로 교체했다.

seojk0523@shinailbo.co.kr

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지