KB라이프생명, 매년 5월 윤리의식 강조의 달 지정

내부통제 강화방안·준법필수교육 등 실시

이환주 대표이사 사장(왼쪽 세 번째)과 권성안 준법감시인(왼쪽 네 번째), 임직원들이 19일 진행된 '2023년 상반기 윤리대면교육'에서 기념 촬영을 하고 있다.(사진=KB라이프생명)

KB라이프생명은 성숙하고 윤리적인 조직문화를 위해 매년 5월을 윤리 의식 강조의 달로 지정했다고 19일 밝혔다.

KB라이프생명은 성숙한 기업문화 형성과 윤리경영을 기업의 핵심 가치로 삼아 이날 2023년 상반기 윤리 대면 교육을 했다.

각 부서 부서장과 준법감시담당자가 참석해 그룹 내부 통제강화 방안에 대해 논의했으며 윤리 규범과 금융사고 예방, 내부자 제보 제도 등을 주제로 준법 필수 교육을 진행했다.

KB라이프생명은 전 직원의 윤리 의식 내재화를 위해 2023 윤리 표어를 제정했다.

올바른 선택하기라는 뜻의 'Do The Right Thing'이라는 표어는 임직원들이 일상 업무를 수행하는데 있어 도덕적 기준으로 올바른 행동, 윤리적 결정을 내릴 수 있도록 돕는다.

높은 수준의 기업 문화 정착을 목적으로 다양한 윤리 프로그램도 운영한다.

표어를 바탕으로 제작한 배너와 포스터를 사내에 게재하고 전 직원 대상의 스티커 부착 인증 이벤트를 진행해 윤리 표어의 친숙함을 높였다.

또한 직업윤리 의식을 제고하고 법규준수 실천 문화 확산을 위한 윤리 의식 교육 영상도 배포했다.

뿐만 아니라 조직문화 현황 파악을 위해 임직원 의식과 현황 설문조사를 오는 26일까지 진행한다.

무기명으로 진행하는 해당 설문은 임직원이 윤리적으로 활동을 수행하고 비윤리적인 상황을 목격했는지 보고하는 등 중요한 역할을 한다.

KB라이프생명 관계자는 "고객들이 더욱 신뢰할 수 있는 회사로 자리매김하기 위해 매년 5월을 윤리 의식 강조의 달로 지정했다"며 "올바른 기업문화와 윤리경영이 기업의 핵심 가치라는 것을 잊지 않고 KB라이프생명의 모든 임직원은 항상 올바른 방향으로 나아갈 것"이라고 말했다.

qhfka7187@shinailbo.co.kr

