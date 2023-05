면사랑, 봄 음악축제 알리는 팡파레! 다양한 문화를 즐기는 장 열어

서울 스프링 실내악 축제 개막공연 후원

면사랑이 '제18회 서울스프링실내악축제'를 후원하고 있다. [제공=면사랑]

면·소스 전문기업 면사랑이 공식 후원하는 '제18회 서울스프링실내악축제 '다다익선: The More, The Merrier!’'이 오는 5월7일까지 진행중이다.

서울 스프링 실내악 축제는 국내를 대표하는 실내악 축제로 <6중주 팡파레 Sextet Fanfare>를 테마로 진행되고 있다.

㈜면사랑 정세장 대표는 “이번 페스티벌 개막공연에 공식 후원하게 되어 무척 영광이고, 이를 통해 아름답고 훌륭한 음악이 우리에게 일깨워주는 배움과 감동을 느껴보시길 바란다“며 “앞으로도 면사랑은 모두가 함께 즐기는 다양한 문화사업에 후원하며 문화기업으로 거듭날 수 있도록 다방면으로 지원할 예정이다”고 전했다.

한편, 면사랑은 전국 초등학교 교내 합창단을 위한 ‘2023면사랑 어린이 동요사랑 합창대회’, 한국 메세나협회와 함께 국내 신진 유망 연주자를 위한 'YRP(Young Rising Player) 지원 프로젝트' 활동에 이어 ‘서울 스프링실내악 축제’까지 꾸준히 문화사업을 지원하고 있다.

