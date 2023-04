하나은행, 초개인화 자산관리 플랫폼 '아이웰스' 출시

자체 개발 인공지능 탑재

하나은행은 디지털 자산관리 플랫폼 ‘아이웰스’를 출시했다고 6일 밝혔다.

아이웰스는 하나은행과 하나금융티아이의 사내 독립 기업인 하나금융융합기술원(CIC)과 협업을 통해 자체 개발한 인공지능(AI) 알고리즘을 탑재했다. 플랫폼 개발에는 한국금융공학컨설팅(KOFEC), 이와이드플러스 등 국내 유수 IT기업도 참여했다.

아이웰스가 기존의 자산관리 서비스와 다른 가장 큰 차별점은 ‘초개인화’라는 설명이다. 하나은행 모든 소비자의 과거 거래 이력을 분석하고 개별 소비자의 ‘투자 DNA’를 도출해 각각 다른 맞춤형 정보를 제공하는 ‘초개인화 솔루션’을 구현했다.

이를 통해 그동안 단순히 상품별 계좌 명세를 조회하거나, 비교군과의 금융정보 대조 등 흥미성 콘텐츠에 머물러 있었던 초기 수준의 자산관리 서비스에서 탈피해 마치 전담 PB를 통해 관리를 받는 것처럼 정교한 자산관리가 가능해졌다는 설명이다.

아이웰스는 △내 자산을 잘 보여주고(Know Me) △내 자산을 잘 진단·관리해(Care Me) △내 투자를 도와주고(Manage Me) △내게 필요한 정보를 주는(Inform Me)” 서비스로 구성됐다.

아이웰스는 하나은행 모바일 뱅킹 애플리케이션(앱) ‘하나원큐’를 통해 이용 가능하다. 영업점을 방문해 서비스를 받을 수도 있다.

또한, 하나원큐에서 PB 등 상담 직원과 연결해 조언을 받을 수 있는 하이브리드(옴니채널) 프로세스도 탑재했다.

김영훈 하나은행 자산관리그룹장은 “아이웰스는 모바일이나 일반 영업점을 통해 누구나 쉽게 PB 수준의 자산관리를 경험할 수 있게 만들어졌으며 이제까지 나온 어떤 자산관리 서비스보다도 차별화된 정교한 자산 진단과 투자 솔루션을 제공한다”고 말했다.

한편, 하나은행은 아이웰스 출시를 기념해 오는 10일부터 내달 말까지 이벤트를 진행한다. 하나원큐 내 아이웰스 페이지를 방문해 구독서비스 신청, AI 투자 등 각 이용 단계별 이벤트를 통해 티빙1개월 이용권, 에어드레서, 제트 봇 등을 추첨을 통해 제공한다.

아울러 AI투자 단계에서 추천하는 포트폴리오 가입 시 가입금액에 따라 최대 5만 하나머니를 지급한다.

