신한금융그룹, 신한 스퀘어브릿지 스타트업 대상 네트워킹 행사

서울·인천 등 지역 배터리, 바이오, ESG 분야 총 90개 스타트업 참여

신한금융그룹(회장 진옥동)은 28일 서울 중구 신한카드 본사에서 '신한 스퀘어브릿지' Hero day; The Beginning(히어로 데이; 더 비기닝)'을 열었다고 29일 밝혔다. 이날 행사에 참석한 신한금융 및 스타트업 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. (사진=신한금융그룹)

신한금융그룹은 전날인 28일 서울 중구에 있는 신한카드 본사에서 '신한 스퀘어브릿지 '히어로데이; 더 비기닝(Hero day; The Beginning)'을 열었다고 29일 밝혔다.

이번 행사는 2023년 신한 스퀘어브릿지 서울, 인천, 대구, 대전에서 육성될 스타트업을 대상으로 한 오리엔테이션 및 네트워킹 행사다.

지난 1월부터 진행한 2023 신한 스퀘어브릿지 스타트업 모집에는 배터리, 바이오, ESG 등 분야의 1377개의 스타트업이 지원해 이 가운데 90개 업체가 선발됐다.

이날 행사에서는 선발된 스타트업과 함께 신한은행, 신한카드, 신한자산운용, 신한벤처투자 등 신한금융의 주요 그룹사 및 VC, AC 등이 참여해 네트워킹을 진행했다.

신한금융 관계자는 "신한 스퀘어브릿지는 최근 벤처·스타트업 업계의 투자 환경 악화에도 그룹의 인적·물적 지원을 통해 다양한 프로그램을 제공하고 있다"며 "신한금융은 혁신 스타트업과의 상생을 통한 사회적 가치 창출 및 선한 영향력 전파를 위해 지속 노력하겠다"고 말했다.

한편, 신한금융은 그룹의 ESG 슬로건 'Do the Right Thing for a Wonderful World(멋진 세상을 향한 올바른 실천)'를 바탕으로 스타트업 육성을 위해 지속적으로 노력하고 있다.

신한금융은 '신한 스퀘어브릿지'와 '신한 퓨처스랩'을 중심으로 한 스타트업 생태계 조성 노력을 통해 중소벤처기업부 선정 '아기유니콘 200' 프로젝트에 금융권 최다인 31개사, CES 2023최고혁신상 및 혁신상 수상기업 21개사를 배출하는 등 혁신 스타트업의 성장을 적극 지원하고 있다.

