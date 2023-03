위메이드 장현국, 주주 소통 나서…31일 주총 개최

위메이드, 위메이드맥스 주주 누구나 참석 가능, 유튜브 생중계 예정

위메이드, 위믹스 로고.

위메이드가 오는 31일 주주와 대화 행사를 개최한다고 15일 밝혔다.

이번 행사는 정기주주총회에서 다룰 안건 외 보다 다양한 주제로 주주들과 소통하기 위한 자리다. 지난해에 이어 올해도 마련한다. 3월 31일 오전 9시 경기도 성남시 위메이드타워 지하 2층 강당에서 열리는 정기주주총회 종료 후, 같은 장소에서 연달아 진행한다. 장현국 위메이드 대표가 현장에 있는 주주들의 질문에 직접 대답한다.

위메이드와 위메이드맥스 주주라면 누구나 참석이 가능하다. 위메이드 공식 유튜브 채널을 통해, 생중계를 시청할 수도 있다.

위메이드는 기업 신뢰도와 투명성을 높이기 위해, 적극적인 소통을 이어가고 있다. 특히 매월 1회 이상 간담회를 열어 미디어, 자본시장, 커뮤니티와 소통을 지속한다.

올해는 매분기 △국내외 증권사 애널리스트 및 기관 투자자 대상 실적발표 컨퍼런스 콜 △위믹스 투자자 대상 AMA(Ask Me Anything) 간담회 △게임 및 IT, 블록체인 담당 기자들과의 미디어 간담회 등을 정기적으로 개최한다. 국내외 굵직한 게임, 블록체인 행사에서도 미디어 간담회를 열 계획이다.

