락앤락, 독일 소비재 박람회 '2023 암비엔테' 참가

4대 카테고리 500여개 제품 전시

락앤락 ‘2023 암비엔테’ 부스. [사진=락앤락]

락앤락은 오는 7일까지 독일 프랑크푸르트에서 개최되는 ‘2023 암비엔테’에 참가한다고 3일 밝혔다.

암비엔테는 독일에서 개최되는 세계적인 소비재 박람회로 매년 160개국 4500개 이상 업체가 참가해 소비재 산업 트렌드와 신제품 아이디어를 공유한다.

락앤락은 지난 2004년부터 암비엔테에 참가해 보관·조리·보온·보냉 관련 혁신 제품을 선보였다. 락앤락은 올해 락앤락 4대 카테고리 사업인 △식품보관용기 △베버리지웨어 △쿡웨어 △소형가전을 중심으로 약 500여개 제품을 공개하며 생활 혁신 트렌드를 제시한다.

락앤락은 글로벌 시장에서 호평받는 텀블러, 물병 등 베버리지웨어를 중심으로 부스를 구성했다. 베버리지웨어는 △메트로(Metro) △온 더 고(On the Go) △온 더 테이블(On the Table) 총 3가지 테마로 구성됐다. 특히 ‘메트로’ 시리즈는 트렌디한 디자인과 보온·보냉·밀폐 등 기술력을 갖춘 프리미엄 텀블러 라인이다.

락앤락은 △내열유리, 스테인리스, 도자기 등 다양한 소재로 제작된 식품보관용기 △소재·코팅·내구성을 갖춘 쿡웨어 △혁신적인 주방가전으로 주목받는 다양한 소형가전 라인업도 공개한다. 이번 전시에는 레드닷 어워드, 독일 디자인 어워드(GDA) 등 세계적인 디자인 공모전을 수상한 제품들도 대거 포함됐다.

김형석 락앤락 해외사업관리팀 팀장은 “지난 9월 독일국제가전박람회 ‘IFA 2022’에 참가해 제품 우수성을 알리고 세계 유수 거래처들과 글로벌 네트워킹을 강화했다”며 “이번 암비엔테 2023 참가를 계기로 유럽 시장 입지를 공고히하고 현지시장 맞춤형 영업과 마케팅 활동을 활발히 전개할 것”이라고 말했다.

