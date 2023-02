DGB금융그룹, 브랜드 슬로건 필름 영상 공개

그룹 브랜드 정체정 재정립…'Go Beyond, IM DGB' 주제

DGB금융센터 옥외전광판에 걸린 새로은 브랜드 필름 영상 (사진=DGB금융그룹)

DGB금융그룹이 새롭게 정립한 브랜드 가치를 대내외적으로 알리기 위해 브랜드 필름 영상을 제작했다고 1일 밝혔다.

DGB금융그룹은 지난해 말 그룹 브랜드 정체성 재정립을 위해 새로운 브랜드 슬로건 'Go Beyond, IM DGB'를 공표했다. 'Go Beyond'는 기존 금융 패러다임과의 확실한 차별화를 통해 독창성 있는 위치를 선점하고 금융의 새로운 방향성을 제시하는 DGB가 되겠다는 의지를 포함했다.

이번 브랜드 필름은 새로운 브랜드 슬로건을 바탕으로 '금융의 고정관념을 넘어서, 새로운 금융으로 DGB가 넘어서 가겠다'는 내용을 담았다.

특히 브랜드 메인 이미지이자 변화의 회오리 느낌을 직관적으로 표현한 '심볼'을 화면마다 조금씩 등장시켜 마지막 화면에 회오리의 하나 됨을 표현했다.

DGB금융그룹은 고객과 임직원에게 DGB의 브랜드 가치를 알리고 이해도를 높일 수 있도록 서울 중구에 있는DGB금융센터 옥외전광판과 공식 유튜브 채널 'DGB프렌즈' 등에 필름 영상을 공개했다.

DGB금융지주 관계자는 "DGB라는 브랜드에 새로운 의미를 부여하기 위한 작업을 3년에 걸쳐 진행하는 첫해인 만큼 임직원과 고객에게 명확히 인식되도록 브랜드 필름을 준비했다"라며 "역동적인 영상으로 DGB가 의미하는 바가 잘 전달되길 바라며, 앞으로 다양한 채널에서 활용할 예정"이라고 말했다.

