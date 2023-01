윤대통령 "국가 간 연대로 공급망 구축하고 공존 추구해야"

다보스포럼 특별연설… "자유와 연대라는 정신 바탕으로 풀어야"

온석열 대통령이 19일(현지시간) 스위스 다보스에서 열린 2023 세계경제포럼(WEF·다보스포럼) 연차총회 단독 특별연설에서 '행동하는 연대를 위하여'를 주제로 특별연설을 하고 있다. 이번 정상 특별연설은 2010년 이명박 전 대통령, 2014년 박근혜 전 대통령에 이어 9년 만에 대면으로 이뤄졌다.(사진=연합뉴스)

윤석열 대통령은 19일(현지시간) "국가 간의 튼튼한 연대를 통해 복원력 있는 공급망을 구축하고 세계시민의 공존을 추구해야 한다"고 밝혔다.

윤 대통령은 이날 스위스 다보스에서 열린 2023 세계경제포럼 연차총회(다보스포럼) '행동하는 연대를 위하여(Solidarity in Action)'를 주제로 한 특별연설에서 "지금 가장 시급한 것은 호혜적 연대를 바탕으로 한 공급망의 복원력 강화"라면서 이 같이 말했다.

이어 "공급망의 복원력 강화 역시 자유와 연대라는 정신을 바탕으로 해서 풀어가야 할 것"이라고 덧붙였다.

윤 대통령은 "지금 세계는 경제의 불확실성과 복합위기에 놓여있다"며 "이러한 도전을 극복하는 길은 우리가 더 강력하게 협력하고 연대하는 것"이라고 밝혔다.

윤 대통령은 "안보, 경제, 첨단과학 기술의 경계선이 사라지면서 B2B(Business to Business) 형태의 기업 간 협력뿐 아니라 각 국가의 정부와 민간기업이 서로 교차적으로 원활히 협력하는 G2G(Government to Government)와 G2B(Government to Business) 형태의 협력 체계가 절실하다"고 말했다.

이어 "분절된 세계 경제 상황 속에서도 세계 경제의 성장과 인류의 자유 확장에 기여해 온 자유무역 체제는 절대 포기해서 안 되는 글로벌 공공재"라며 "장벽을 쌓고 보호주의를 강화하는 것은 올바른 해답이 될 수 없다"고 강조했다.

또 윤 대통령은 "블록화로 대표되는 지금의 도전 역시 국제 경제 질서를 보편적 규범에 기반한 자유무역 체제로 복원하고 국제사회가 강력히 연대하고 협력할 것을 요구하고 있다"며 "세계시민의 자유 확대, 국제사회의 번영에 기여하고자 하는 우리들의 노력이 구체적인 실천으로 이어질 때 우리가 당면한 도전을 헤쳐 나갈 수 있다"고 역설했다.

온석열 대통령이 19일(현지시간) 스위스 다보스에서 열린 2023 세계경제포럼(WEF·다보스포럼) 연차총회 단독 특별연설에서 '행동하는 연대를 위하여'를 주제로 특별연설을 하고 있다. 이번 정상 특별연설은 2010년 이명박 전 대통령, 2014년 박근혜 전 대통령에 이어 9년 만에 대면으로 이뤄졌다.(사진=연합뉴스)

윤 대통령은 "대한민국은 반도체, 이차전지, 철강, 바이오 분야에서 세계 최고의 생산 기술과 제조 역량을 보유한 글로벌 공급망의 핵심 파트너가 될 것"이라며 "보편적 규범을 준수하면서 서로 신뢰할 수 있는 국가들과 함께 공급망의 안정을 위해 연대하고 협력할 것"이라고 다짐했다.

또 윤 대통령은 "한국 정부가 최근 발표한 인도-태평양 전략은 자유, 평화, 번영을 염원하는 나라들과 함께 협력하고 함께 혁신하겠다는 의지를 담고 있다"면서 "우리는 협력적이고 포용적인 경제·기술 생태계를 조성해 인류의 공동 번영에 이바지할 것"이라고도 했다.

윤 대통령은 글로벌 공급망의 복원력 강화외에도 △ 기후변화 위기극복 △ 보건·디지털 격차 등을 국제사회 번영을 위협하는 과제로 꼽았다.

윤 대통령은 "에너지 안보를 강화할 핵심 수단으로 원자력 발전과 청정 수소에 주목해야 한다며 "우리 정부는 원전의 확대로 탄소중립을 체계적으로 추진하고 에너지 안보를 강화할 것"이라고 말했다.

윤 대통령은 이어진 슈밥 WEF 회장과의 대담에서도 연대와 협력을 거듭 강조했다.

윤 대통령은 "우리와 보편적 가치를 공유하는 국가들과 안보, 경제 보건 협력, 첨단과학기술 협력을 긴밀하게 함께하는 것은 아마 불가피한 선택일 것"이라고 말했다.

다만 "보편적 가치를 공유하는 국가들과의 협력 강화가 블록화라든지, 배제, 차단으로 이어지는 건 곤란하다"며 "그것은 지금 인류 사회의 번영을 가져온 자유무역체제와 맞지 않다"고 설명했다.

윤 대통령은 '공급망 강화'를 위한 한국의 주도적 정책에 대해 "반도체의 원활한 공급과 유통없이 현대산업사회가 돌아가기 매우 어렵다며 "가급적이면 우리가 갖고 있는 반도체 기술을 많은 나라에서 생산함으로써 함께 공유할 것은 공유해나가고, 우리 기술이 앞선 부분에 대해선 다양한 협력사업을 통해 반도체 공급망이 원활하게 작동하도록 노력할 예정"이라고 말했다.

gakim@shinailbo.co.kr

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지