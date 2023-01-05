◇ 전보(5급)
△구강회(행정복지국 주민행복과장)△강상철(의령읍장)△박인순(화정면장)△이근웅(의령군의회 파견)△강동성(행정복지국 민원봉사과장)△조희권(행정복지국 행정과(교육대상))△전홍동(보건소 보건행정과장 직무대리)△이수남(보건소 건강증진과장 직무대리)
◇ 전보(6급)
△박혜영(친환경골프장사업소)△한두향(유곡면)△조영언(기획예산담당관(예산담당))△곽치훈(행정복지국 행정과(행정담당))△최경수(경제문화국 일자리경제과(상공담당))△정순일(경제문화국 일자리경제과(교통담당))△노선주(경제문화국 일자리경제과(투자유치담당))△이태훈(경제문화국 문화관광과(체육지원담당))△박광원(경제문화국 문화관광과(관광체육개발T/F팀장))△김종복(경제문화국 환경과(환경지도담당))△조영정(안전건설국 도시재생과(도시계획담당))△하도수(안전건설국 도시재생과(산업단지담당))△김태윤(안전건설국 건설과(도로담당))△신윤진(안전건설국 건설과(지역개발담당))△조병찬(안전건설국 상하수도과(수도행정담당))△조만안(안전건설국 상하수도과(상수도담당))△정원식(보건소 보건행정과(보건행정담당))△강정구(보건소 보건행정과(의약담당))△조영애(보건소 건강증진과(지역방문담당))△강정미(보건소 건강증진과(치매관리담당))△김귀영(농업기술센터 농축산유통과(먹거리지원담당))△송민주(농업기술센터 농업기술과(농기계지원담당))△강창효(친환경골프장사업소(경영기획팀장))△강인호(친환경골프장사업소(경기운영팀장))△최 황(의령읍(부읍장))△김판석(의령읍)△김은숙(화정면)△박영출(용덕면)△최용순(정곡면)△김은주(정곡면)△김병섭(지정면)△김대윤(부림면)△하정민(봉수면(부면장))△심영주(궁류면) △서영수(유곡면(부면장)) △임상근(안전건설국 안전과리과(통신관제담당)),△정만순(유곡면),△강명조(용덕면),△박경혜(행정복지국 행정과(교육대상)),△강성일(행정복지국 행정과(교육대상)),△조경래(행정복지국 행정과(교육대상))