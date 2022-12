바젤은행감독위, 암호자산 익스포저 건전성 규제안 공표

최종 규제안 승인 및 공표…2025년1월1일부터 규제 적용

한국은행은 바젤은행감독위원회(BCBS)가 지난 16일 비대면으로 진행된 중앙은행 총재 및 감독기관장 회의(GHOS, Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision : 바젤은행감독위원회(Basel Committee on Banking Supervision, BCBS)의 주요 활동 방향을 결정하고 운영 상황을 감독하는 최고 의사결정기구) 최종 승인을 거쳐 은행 암호자산 익스포저(위험 노출) 건전성 규제안을 공표했다고 21일 밝혔다.

BCBS는 1974년 은행감독에 관한 국가 간 협력증대를 위해 G-10 국가 중앙은행 총재 회의의 결의로 설립된 위원회다. BIS 자기자본비율 등 은행 감독과 관련한 국제 표준을 제정하고, 각국 감독 당국 간 협력 및 정보 교환 등 기능을 수행한다.

BCBS는 지난 2018년 이후 금융 안정을 저해하지 않으면서 혁신 기술 발전을 촉진하기 위해 은행의 암호자산 익스포저 건전성 규제 체계 마련을 추진했다.

이번 GHOS 회의에서는 그간의 논의와 공개 협의 등을 거쳐 마련된 최종 규제안을 승인·공표한 것으로, 규제 이행 시기는 오는 2025년1월1일로 설정했다.

규제안은 '암호자산 건전성 규제의 기본원칙과 방향(BCBS, 2019년12월)'에 바젤 III 규제 체계 안에서 암호자산 관련 신규 리스크를 보수적으로 반영해 △최소자기자본 규제(Pillar1) △非리스크 기반 규제(레버리지비율, 거액 익스포저 및 유동성 리스크 규제 등) △감독기관 감시(Pillar2) △공시 의무(Pillar3) 등을 기본 틀로 하고, 위험도에 따라 구분된 암호자산 유형별로 차등적 규제를 적용하기로 했다.

또 암호자산은 분류 요건에 따라 그룹1과 그룹2로 구분했다.

분류 요건은 △형태 △법률·결제 체계 △리스크 관리 인프라 △감독 체계 등으로 구성된다. 그룹1은 이런 분류 여건을 완전히 충족하는 토큰화(tokenized) 전통 자산(그룹1a) 및 효과적인 안정화 메커니즘을 동반한 암호자산(그룹1b)로 이뤄진다.

구체적으로 토큰화 전통자산은 주식, 채권, 상품(commodity) 등 전통자산의 소유권을 중앙 증권예탁계좌나 수탁계좌를 통하지 않고 암호화 및 분산원장 기술을 통해 디지털로 표시한 것으로 전통자산과 같은 수준의 신용·시장리스크를 갖는 것을 뜻한다.

효과적인 안정화 메커니즘을 동반한 암호자산은 가치가 준거자산(전통자산)에 상시·안정적으로 연동되어야 하는데, △환매 가능 △가치 변동폭 최소화 △모니터링 체계 수립 등 요건을 충족해야 한다. 암호자산은 환매리스크 테스트를 통화하고 금융당국이 암호자산 발행자를 감독·규제해야 한다.

그룹1 암호자산 익스포저에 대해서는 바젤III 체계상의 기존 위험 가중치를 적용한다.

그룹1 분류 요건을 완전히 충족하지 못하는 토큰화 전통자산, 스테이블코인 및 모든 무담보(unbacked) 암호자산은 그룹2로 분류된다. 그룹2는 △규제된 상품으로 해지 △충분한 유동성 보유 △가격, 거래량, 시가총액 등에 대한 충분한 과거 데이터 존재 등 헤지 인식 조건을 충족하는 그룹2a와 충족하지 못하는 그룹2b로 구분된다.

그룹2는 그룹1 암호자산보다 높은 리스크가 반영되며 한층 보수적인 자본 규제 적용을 받는다.

이와 함께 BCBS는 분산원장기술 등 새로운 기술 적용에 따라 암호자산 인프라의 취약성이 드러나면 감독당국이 모든 그룹1 암호자산 관련 위험가중자산에 추가 자본규제를 부과할 수 있도록 인프라 리스크를 규제한다는 방침이다.

또 암호자산 총 익스포저가 은행 기본자본의 2%를 초과할 수 없고, 일반적인 상황에서 1% 이하로 유지하는 '그룹2 익스포저 한도 규제'도 마련했다.

한국은행 관계자는 "BCBS는 최종안 승인 이후에도 규제안 해석의 일관성을 보장하고, 새로운 리스크에 대응하기 위해 은행 관련 암호자산 시장 동향을 지속해서 모니터링하고, 추가적인 규제·감독 조치 필요 여부를 논의할 예정"이라고 말했다.

이와 함께 BCBS는 다른 국제기준 제정기구 및 금융안정위원회(FSB)와의 협력을 통해 국제적으로 일관된 스테이블코인 규제 환경을 조성해 나간다는 계획이다.

