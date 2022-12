루미너스오케스트라 창단연주회 개최

남양주시복지재단의 특화사업인 'UP!케스트라' 사업으로 창단된 발달장애 아동청소년 오케스트라 루미너스오케스트라의 창단연주회가 지난 11월30일 다산아트홀에서 있었다.

악기 바르게 잡는 것조차 어려워하던 단원들이 오케스트라에 도전한 지 약 8개월 만에 멋진 연주를 무대위에서 선보였다. 합주뿐 아니라 클라리넷 전성준, 바이올린 황지석, 첼로 권호준 단원은 멋진 솔로 연주도 선보였다.

전성준 단원은 유레이즈미업을 연주하였고, 황지석 단원은 스즈끼의 알레그로, 그리고 권호준 단원은 디즈니 애니메이션OST When You Wish Upon a Star를 피아노 반주에 맞추어 솔로연주로 들려주었다.

이후에는 강사 선생님들의 앙상블 연주가 있었고 마지막 무대는 단원과 선생님들이 함께 본 사업의 목표 작품이었던 베토벤의 환희의 송가를 연주하였다.

일반인들도 8개월 만에 오케스트라 연주를 하는 일이 결코 쉽지 않은데 발달장애 아동청소년들이 그야말로 눈앞에서 큰 기적을 보여주었다.

루미너스오케스트라의 창단연주회 연주실황은 루미너스 네이버카페와 유튜브에서 다시 볼 수 있다.

루미너스오케스트라 관계자는 "앞으로도 지속적으로 발전하고 성장하여 많은 장애인들과 소외계층, 그리고 바쁘고 힘들게 살아가는 현대인들에게 따뜻하고 감동적인 연주를 들려주며 사회의 어두운 곳을 환하게 비추는 작은 빛들이 되기를 소망한다"고 말했다.

