(사진=남양주소방서)

경기 남양주소방서는 지난 2일 ‘원더우먼 in the 하우스’ 심폐소생술 교육을 실시했다고 3일 밝혔다.



‘원더우먼 in the 하우스’란, 10.29 압사사고로 심폐소생술의 필요성 공감 및 교육 수요가 증가함에 따라 많은 시민들에게 심폐소생술 교육을 제공하기 위해 12월 한달간 남양주소방서에서 실시하는 특수 시책이다.

교육 신청 및 방법은, 남양주소방서 SNS 등에서 교육 날짜를 확인한 후 담당자에게 유선으로 예약하며, 해당 날짜에 남양주소방서 3층 안전체험관을 방문해 교육을 받으면 된다.

남양주소방서 관계자는 “개인 교육 수요에 대응하기 위해 소방서 홈페이지 교육 신청 창구를 운영 중”이라며 “앞으로도 다양한 교육과 실습을 제공해 언제 일어날지 모를 위험에서 시민의 생명과 안전을 지키기 위해 노력하겠다”고 말했다.

[신아일보] 정원영 기자