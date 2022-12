하나은행, 더 뱅커지 선정 '대한민국 최우수 은행상' 수상

2년 연속, 통산 7회 수상 쾌거

하나은행은 글로벌 금융 전문 매체 더 뱅커지가 지난 1일(현지 시간) 영국 런던 인터컨티넨탈 호텔에서 개최한 올해의 은행상(Bank of the Year Awards 2022) 시상식에서 '대한민국 최우수 은행상(Bank of the Year in Korea 2022)'을 받았다고 2일 밝혔다.

이는 지난해에 이은 2년 연속 수상이다. 앞서 하나은행은 2015년 국내 은행 처음으로 '대한민국 최우수 은행상'과 '아시아 최우수 은행상'을 동시에 석권한 바 있다. 이번에 대한민국 최우수 은행상을 통산 7회째 수상함으로써 대한민국 최고 역량의 은행임을 다시 한번 입증받았다.

더 뱅커지는 하나은행을 △소비자 초개인화 니즈를 완벽히 만족시킨 마이데이터 '하나 합' 서비스 독창성 △'하나원큐 아파트론', '아이부자' 등 폭넓고 혁신적인 디지털 금융 △빠르고 편리한 해외송금 특화 애플리케이션(앱) 'Hana EZ' 서비스 △'어린이집 100호 건립 프로젝트' 등 선제적 ESG(환경·사회·지배구조) 활동 등을 높이 평가했다.

박성호 하나은행장은 "손님들에게 더 큰 만족을 드리기 위한 혁신의 노력이 통산 7회 수상으로 이어져 매우 기쁘게 생각한다"며 "하나은행이 하면 다르다는 디지털 전환을 실현하고 전문 인력 강화로 손님 중심의 미래형 자산관리 모델을 구축하여 내일이 기대되는 은행을 만들겠다"고 말했다.