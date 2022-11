장원교육 뮤직에듀벤처, 어린이 위한 '유아음악이론' 신간 출간

어린이 창의력·음악성 위한 '퍼스트 어드벤처 한글판 A' 출시

'퍼스트 어드벤처', '유아음악이론' 표지.[사진=장원교육]

장원교육의 음악 교육 브랜드 뮤직에듀벤처는 유아 음악 교재 ‘퍼스트 어드벤처 한글판 A’와 ‘유아 음악 이론 My FRIEND 1,2’를 신규 출시했다고 30일 밝혔다.

‘퍼스트 어드벤처 한글판A’는 유아 음악 교재로 어린이들의 창의성을 향상시켜주며 꾸준히 사랑받는 ‘퍼스트 어드벤처’ 시리즈의 첫 한글판 개정 교재다. 전 세계에서 활용되는 피아노 교재인 '피아노 어드벤처'의 저자 랜달 파이버(Randall Faber) 박사와 낸시 파이버(Nancy Faber) 작곡가가 유아를 위해 직접 제작했다. 한국어 번역으로 교사들이 손쉽게 지도할 수 있고 학생들도 보다 쉽게 내용을 이해할 수 있다. 또 기존 음악 자료에 추가로 클래식, 재즈, 동요 등 다양한 스타일의 장르와 베토벤, 모짜르트, 브람스 등 유명 작곡가의 스토리텔링을 더해 학습 효과를 높였다.

음악을 처음 접하는 유아를 위해 ‘유아음악이론 My FRIEND 1,2’ 교재도 새롭게 출시했다. 피아노 교본과 음악이론을 함께 학습할 수 있는 교재로 아이들의 눈높이에 맞춰 음악의 기초 이론을 습득할 수 있도록 제작했다. 음표를 익히거나 한글과 영어 음이름을 학습하는 과정을 색칠하기, 스티커 활동, 그림 찾기 등으로 재미있게 구성했다. ‘퍼스트 어드벤처 A’ 교재 및 다른 피아노 교본과 함께 활용 가능하다.

뮤직에듀벤처는 자사의 다양한 신간 교재를 소개하고 활용법 등을 안내하는 ‘All in One 워크샵’을 오프라인으로 개최한다. 12월3일 서울 송파구 문정동 뮤직에듀벤처 본사에서 실시하는 이번 워크샵에서는 뮤직에듀벤처 서혜원 연구소장이 직접 신간인 ‘퍼스트 어드벤처 한글판 A’와 ‘유아 음악 이론 My FRIEND 1,2’ 에 대한 소개와 교재 활용법을 소개한다. 이 외에도 남경은 교수의 신간 ‘Etude Collections’ 소개, 특강 악기인 누보 색소폰 학습법 안내, 조연정 원장의 학원 운영 방법 관련 내용으로 워크샵을 구성했다. 참가 신청은 뮤직에듀벤처 홈페이지에서 확인할 수 있다.

‘퍼스트 어드벤처 한글판 A’와 ‘유아 음악 이론 My FRIEND 1,2’ 교재 구입은 뮤직에듀벤처 공식 쇼핑몰 및 각 지사, 온라인 서점에서 구입 가능하다.

