라미티에 트리오 제3회 정기연주회 '프랑스, 겨울을 만나다'

12월6일 라미티에 제3회 정기연주회 공연 포스터.

12월 6일 오후 7시 30분 아트브릿지에서 ‘프랑스, 겨울을 만나다’라는 주제로 라미티에 트리오 제3회 정기연주회 공연이 진행된다.

라미티에 트리오(L’amitie Trio)는 대전에서 활동 중인 전문 음악인들이 모여 ‘L’amitie Eternelle(영원한 우정)’의 의미를 담아서 친구처럼 편하게 다가갈 수 있는 음악, 진솔하게 소통하고 공감할 수 있는 아름다운 하모니를 알리고자 결성한 단체이다.

바이올린 김기남, 첼로 김혜영, 피아노 최유선으로 대전에서 활동 중인 전문 음악인들이 모여 이루어진 이 단체는 피아노 트리오를 통한 음악의 연구와 연주로 열정을 모아 활발히 활동하고 있으며 VINNO CLASSIC 하우스 콘서트 초청 연주와 A.H.C.P 대전 앙상블 페스티벌, 대전음악제에 선정되어 호평을 받은 바 있다.

이번 공연에서는 프랑스를 대표하는 작곡가 C. Debussy, J. Massenet, C. Gounod, F. Poulenc, C. Saint-Saëns의 곡들로 이루어져있어 한 겨울 밤의 낭만적인 프랑스 음악여행을 선사할 예정이다.

라미티에 트리오의 김기남 대표는‘추운 겨울 낭만적인 프랑스 작곡가들의 곡을 들으며 조금이나마 건강하고 따듯한 겨울이 되기를 소망 한다고’ 말했다.

공연관람을 위한 티켓은 인터파크에서 예매가 가능하며, 자세한 문의는 ㈜아트로에 하면 된다.

