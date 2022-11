사람인, '땡큐 베리 매치' 신규 TV 광고 공개

'제안 활성화', '나만의 매치템 공유' 프로모션 진행

사람인은 신규 TV 광고 시리즈를 런칭했다고 24일 밝혔다.

‘땡큐베리매치(THANK YOU VERY MATCH), 사람인’을 슬로건으로 내건 이번 광고는 △종합편 △신입편·커리어의 시작 △경력편·커리어의 성장 등 총 3편으로 제작됐다. 커리어를 시작하는 신입부터 이직의 기회를 노리는 경력까지 프로필만 등록하면 사람인이 딱 맞는 커리어를 연결해줘 ‘땡큐베리매치(THANK YOU VERY MATCH), 사람인’를 외치게 된다는 내용이다. 커리어 제안이 찾아와 주인공과 매칭되면서 땡큐를 외치는 순간을 감각적인 사운드와 3D 이모지로 표현해 MZ세대들의 눈길을 끌 것으로 기대를 모은다.

사람인의 신규 TV 광고는 이날부터 TV와 사람인 공식 유튜브 채널 등을 통해 만나볼 수 있다. TV 광고 온에어를 시작으로 숏폼 콘텐츠 및 온라인 광고, 옥외광고 등 다양한 매체를 활용해 타겟 이용자들에게 슬로건을 노출시킬 예정이다.

TV 광고 런칭을 기념하는 다양한 프로모션도 준비했다. 프로모션 기간 동안 ‘제안 활성화’를 하는 이용자에게는 매주 수요일 1명을 추첨해 △아이패드 프로 (128GB Wifi)를 증정한다. 또 새로운 커리어를 준비하거나 일을 할 때 나와 딱 맞는 ‘나만의 매치템’을 프로모션 페이지에 댓글로 작성하면 추첨을 통해 해당 매치템을 제공한다. 이번 프로모션은 12월 23일까지 진행되며 당첨자는 매주 수요일과 12월 28일 사람인 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

이찬세 사람인 마케팅전략실 실장은 “구직자가 나서서 구직활동을 하지 않더라도 프로필 등록만하면 적합한 커리어를 제안 받을 수 있는 시대가 열렸다”며 “사람인은 대표 커리어 매칭 플랫폼으로서 개인화된 맞춤 서비스를 기반으로 보다 적합한 커리어 기회를 매칭하고 있다는 점을 알리기 위해 이번 광고 캠페인을 기획했다”고 밝혔다.

