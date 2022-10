아모레-BTS 손 잡았다…한정판 립 마스크 출시

히트곡 '버터·퍼미션 투 댄스·다이너마이트' 테마·향 연출

방탄소년단 컬래버레이션 '립 앤 팝 에디션'[이미지=아모레퍼시픽]

아모레퍼시픽은 방탄소년단(BTS)과 협업해 ‘방탄소년단 I 아모레퍼시픽 립 슬리핑 마스크, 립 앤 팝(Lip & Pop) 에디션’을 출시했다고 24일 밝혔다.

이번 협업은 지난해에 이어 두 번째다.

‘립 슬리핑 마스크’는 자는 동안 입술 각질을 관리하고 보습 성분을 채워 하루 종일 매끈하고 탱탱한 입술로 가꿔주는 제품이다.

한정판으로 선보이는 이번 제품은 ‘러브 유어 립스, 필 라이크 팝!(Love your LIPS, Feel like POP!)’을 콘셉트로 방탄소년단의 대표 히트곡인 ‘버터(Butter)’, ‘퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)’, ‘다이너마이트(Dynamite)’의 뮤직 테마를 담았다.

‘립 슬리핑 마스크 립 앤 팝 에디션’은 뮤직 테마에 맞게 턴테이블 디자인을 활용해 특별함을 더한다. 각 제품에는 방탄소년단 앨범 아트웍을 활용해 소장 가치를 높였다. 또 각 히트곡별 테마를 담아 향도 3가지를 추가로 선보인다.

아모레퍼시픽 관계자는 “‘립 슬리핑 마스크 립 앤 팝 에디션’을 통해 방탄소년단의 노래 가사처럼 신나는 무드와 힐링 모먼트를 고객들에게 선사할 예정”이라고 말했다.

ksh333@shinailbo.co.kr

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지