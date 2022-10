LF '클럽 C 85' 리론칭 기념 리복 팝업 운영

"브랜드 헤리티지·아카이브 소개, 접점 확대"

리복 팝업스토어 내부[사진=LF]

LF은 전개하는 글로벌 스포츠 브랜드 리복(Reebok)이 ‘클럽 C 85’ 스니커즈 재론칭을 기념해 오는 30일까지 성수동 퓨처 소사이어티에서 팝업스토어를 진행한다고 24일 밝혔다.

리복은 1895년 영국에서 탄생해 127년 역사를 가진 글로벌 브랜드다. 세계 첫 스파이크 런닝화 개발을 시작으로 뛰어난 기술력과 트렌디한 디자인을 집약한 혁신적인 아이템들을 선보이고 있다. 또 활발하게 전개하는 컬래버레이션 라인과 혁신적인 시도로 현재까지 브랜드의 무한한 가능성을 인정받고 있다.

LF는 지난 4월 리복 브랜드 판권을 확보한 데 이어 올해 10월부터 온·오프라인 전체 유통망을 통해 본격적인 리복 국내 정식 전개한다.

우선 리복은 1985년 ‘Club Champion’이라는 의미를 담아 테니스 코트화로 출시된 리복의 헤리티지 스니커즈인 ‘클럽 C 85'를 메인 테마로 ‘클럽 C 캐슬’ 팝업스토어를 진행한다. 리복은 이번 ‘클럽 C 캐슬’ 팝업스토어를 통해 127년 역사를 가진 글로벌 스포츠 브랜드 리복의 헤리티지와 ‘클럽 C 85’ 스니커즈의 테니스 모티브를 많은 알릴 방침이다.

특히 이번 팝업스토어에서 핵심 상품으로 제안하는 리복 ‘클럽 C 85’ 스니커즈는 로우 컷 실루엣과 부드러운 가죽 소재로 세련된 느낌을 선사하고 클래식한 감성에 빈티지한 무드를 더한다.

리복 ‘클럽 C 캐슬’ 팝업스토어 외관은 리복의 정체성이 담긴 영국 국기와 파란색 포장 박스모양을 모티브로 연출하고 ‘클럽 C 85’ 스니커즈로 장식했다. 내부는 이색적인 포토존, 포토 부스, 액티브존 등을 마련해 리복 고유의 클래식 무드와 테니스 모티브를 경험할 수 있도록 했다.

리복 마케팅 관계자는 “이번 팝업스토어에서는 리복의 브랜드 헤리티지와 다양한 아카이브를 고객들께 선보이며 고객 접점 마케팅을 확대하는 첫 행사라 더욱 의미가 있다”며 “리복 클럽 C 85는 리복 공식 온라인스토어, LF몰, 전국 리복 매장에서 만나볼 수 있다”고 말했다.

ksh333@shinailbo.co.kr

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지