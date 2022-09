전북대 한재호 대학원생, 국제축산학회서 '우수포스터' 수상

한재호 대학원생. (사진=전북대)

전북대학교 BK21 동식물 위해요소 제어 그린바이오 인재양성 연구단 한재호 대학원생(농축산식품융합학과 석사과정·지도교수 최현우)이 최근 열린 제19차 아세아·태평양축산학회 2022(AAAP 2022) 우수 포스터 선발대회에서 수상했다.

이번 학술대회는 아시아와 태평양 지역에서 최대 규모의 축산학계가 참여하는 대회로, 국내외 많은 연구자들이 축산 분야 연구성과를 공유하고, 아시아 및 태평양지역 축산업 발전을 위한 대책을 논의하는 학술대회다.

올해에는 ‘인간과 자연을 위한 축산’ 이라는 주제로 특별 세션, 12개 분야의 컨퍼런스, 그리고 1500편이상의 포스터로 학술대회가 진행됐다.

한재호 대학원생은 이번 학술대회에서 ‘Efficiency of extracellular matrix for maintenance of porcine satellite cells in vitro’ 라는 연구 성과를 발표했다.

이 연구는 돼지 근육 줄기세포의 유지에 있어 다양한 세포외기질 (Extracellular matrix)의 효과를 확인한 것으로, 미래 대체 식품인 배양육 생산에 기초가 되는 연구로서 주목을 받았다.

2022년도 농립축산식품부의 재원으로 농림식품기술기획평가원의 ‘고부가가치식품기술개발사업’ 의 지원을 받아 분자세포실험실(공동연구개발 심관섭 교수)과 공동연구로 수행됐다.

[신아일보] 전북본부/송정섭 기자

swp2072@hanmail.net

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지