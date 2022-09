롯데GRS, 부산세계박람회 유치 기원 'BTS 콘서트' 티켓 쏜다

롯데리아·엔제리너스·크리스피크림도넛 매장 방문객 대상

특별메뉴 구매 조건 경품 이벤트…총 900명 당첨

롯데GRS의 2030 부산세계박람회 유치 기원 BTS 콘서트 티켓 경품 이벤트 안내 포스터. [제공=롯데GRS]

롯데GRS가 2030 부산 세계박람회 유치 기원을 위해 내달 15일 부산 아시아드 주경기장에서 열리는 BTS(방탄소년단) 콘서트 티켓 교환권을 경품으로 증정하는 이벤트를 전개한다.

롯데GRS는 이달 14일 오전 10시부터 30일까지 롯데리아, 엔제리너스, 크리스피크림도넛 등 매장을 이용하는 소비자를 대상으로 총 900명의 당첨자를 선발해 BTS의 ‘Yet To Come in Busan’ 콘서트 티켓 교환권을 경품으로 제공한다.

대상은 각 브랜드별 특별 구성 메뉴, 단일 메뉴 구매 고객이다. 특별 구성 메뉴는 롯데리아의 ‘불고기팩’, 엔제리너스의 ‘자색고구마라떼’, 크리스피크림도넛의 '오리지널글레이드 하프더즌(6개입)‘이다.

각 브랜드별 이벤트 제품을 구매한 후 제공되는 영수증 번호로 롯데GRS 통합 외식 주문 애플리케이션(앱) ‘롯데잇츠’를 통해 영수증 1장당 1회 응모 가능하다. 모든 응모는 만 19세 이상 참여할 수 있다.

당첨자 발표는 오는 10월5일 롯데잇츠 앱에서 한다.

롯데GRS는 이와 함께 롯데리아 트위터 팔로워 고객을 대상으로 21일까지 ‘롯리불벅’ 4행시 이벤트를 통해서도 20명을 추첨해 콘서트 티켓 교환권을 증정할 예정이다.

롯데GRS 관계자는 “2030 부산세계박람회 유치를 기원하며 대국민 관심을 높이고자 세계적 아티스트 BTS 콘서트 제휴 프로모션을 기획했다”며 “제품 구매 후 발급되는 영수증으로 BTS 콘서트 당첨의 행운을 누리길 바란다”고 말했다.

