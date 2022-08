Visa, 국내 임직원 소개 영상 유튜브 공개

비즈니스·가치관·문화 등 친근하게 소개

이지영 고객 운영 지원(CS)팀 전무가 CS 주요 업무와 프로젝트에 대해 이야기하고 있다. (사진=Visa)

Visa는 국내 임직원이 출연해 Visa에 대한 생생한 이야기를 전달하는 인터뷰 영상 시리즈(What We Talk About When We Talk About Visa)를 유튜브 등 SNS를 통해 공개했다고 22일 밝혔다.

Visa의 고객사를 포함해 주요 이해관계자들에게 Visa의 비즈니스와 가치관, 문화 등을 친근하게 소개하고자 제작된 이번 영상 시리즈는 해외 매출 전략과 고객 운영 지원, 마케팅 총 3개 부서의 에피소드로 구성됐다.

해당 영상들은 Visa AP 유튜브와 국내 인스타그램과 페이스북 그리고 링크드인에서 만나볼 수 있다.

제일 먼저 공개된 해외 매출 전략(Cross Border Strategy, XB)팀의 영상에서는 김승현 전무가 출연해 XB팀에서 담당하는 업무와 주요 프로젝트 및 최신 이커머스 동향을 소개하고 해외 직구 취미가 업무와 시너지를 내게 된 비하인드 스토리를 전한다.

두 번째로 공개된 고객 운영 지원(Client Services, CS)팀의 영상에서는 이지영 전무가 일반 Customer Services 업무와 차별화되는 Visa의 CS 업무를 설명하고 최근 진행된 주요 프로젝트에 대해 이야기한다. 이와 함께 외국계 기업과 해외 취업을 희망하는 구직자들을 위한 조언을 전한다.

마지막으로 공개된 마케팅팀 영상에서는 한정선 전무가 Visa 마케팅팀의 두 가지 업무 분야인 컨슈머 마케팅과 클라이언트 마케팅 분야에 대해 소개하며 마케팅팀 내 팀워크의 비결을 공개한다.

Visa는 앞서 지난해 'What We Talk About When We Talk About Visa' 시리즈를 통해 네 편의 영상을 공개한 바 있다. 해당 영상에서는 상품 및 솔루션 개발, 세일즈, 컨설팅 및 애널리틱스 그리고 사이버소스 팀이 차례로 등장해 각 팀 업무와 업무 사례 등을 전했다.

