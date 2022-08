컴투스USA 이규창, 'KBW 2022'서 블록체인 메인넷 청사진 발표

컴투스 그룹 주도 블록체인 메인넷 비전 공개

이규창 컴투스USA 대표.[사진=컴투스홀딩스]

이규창 컴투스USA 대표는 이달 9일 서울 강남구 삼성동 그랜드인터콘티넨탈 서울 파르나스 호텔에서 열리는 ‘코리아 블록체인 위크 2022(KBW 2022)’에서 키노트 발표자로 나선다고 5일 밝혔다.

올해 5회째를 맞는 KBW 2022는 블록체인 산업 관계자 5000명 이상이 참여하는 아시아 최대 규모 블록체인 행사다. 연사로는 이규창 대표와 함께 이더리움의 창시자인 비탈릭 부테린, 바이낸스 CEO인 장펑자오 등 업계 유명 인사들이 참여한다.

이규창 대표는 ‘Web2 to Web3 Gaming and the New Journey Ahead(웹2 게임에서 웹3게임으로의 전환과 새로운 여정)’이라는 주제로 컴투스 그룹이 구축하는 새로운 블록체인 메인넷에 대해 발표한다. 이번 키노트에서는 컴투스 그룹이 진행한 Web3 게임 생태계의 성과들을 조명하고 블록체인 메인넷 브랜드를 최초로 공개한다. 새롭게 오픈하는 메인넷의 특징을 비롯해 향후 로드맵도 발표할 예정이다. 또한, 메인넷과 참여자들의 가치가 공유되는 선순환 구조의 Web3 블록체인 생태계임을 명확히 하고, 함께하는 파트너들도 소개한다.

현재 글로벌 시장은 전부문에서 블록체인을 통한 패러다임 전환기를 맞이하고 있다. 컴투스 그룹은 선제적인 투자와 인수로 모바일게임 회사에서 글로벌 Web3 기업으로 발돋움하고 있다. 이러한 과정에서 컴투스 그룹은 Web3 패러다임을 선도하기 위해 핵심 사업인 Web3 게임, 글로벌 올인원 메타버스로 구현되고 있는 ‘컴투버스’, ‘C2X NFT 마켓플레이스’ 등 다양한 블록체인 기반 사업을 진행하고 있다. 참여자 중심의 메인넷 오픈을 계기로 다양한 사업과 글로벌 파트너들의 협력이 활발해질 것으로 기대된다.