보라네트워크, '코리아블록체인위크 2022' 참가 발표

보라 생태계 확장 위한 로드맵 공개

보라 BI.

블록체인 기반 콘텐츠 플랫폼 운영사인 보라네트워크는 오는 8월 7일부터 일주일간 진행되는 아시아 최대 블록체인 행사 ‘코리아블록체인위크 2022(이하 ‘KBW2022’)’에 참가한다고 29일 발표했다.

올해 5회째를 맞는 ‘KBW2022’는 블록체인 커뮤니티빌더 팩트블록이 주최하고 블록체인 벤처캐피탈 해시드가 공동주최, 암호화폐 헤지펀드 ‘ROK 캐피탈’이 파트너로 참여하는 아시아 최대 규모 블록체인 이벤트로 전세계 주요 업계 관계자들이 참여해 최신 정보를 교류하고 미래의 발전 방향을 모색한다.

보라네트워크는 ‘KBW2022’에 참여해 간담회 등 다양한 행사를 운영한다. 본 행사에서는 보라(BORA) 프로젝트의 현장 부스를 운영하고, 'ROK 캐피탈’과 함께 글로벌 블록체인 주요 인사 및 국내 주요 게임사, 콘텐츠사를 대상으로 '네트워킹 파티'를 진행한다. 또 행사 기간 중 ‘BORA NEXT: Expanding across and beyond’ 간담회를 통해 BORA의 사업 방향성과 생태계 확장 로드맵을 공개할 예정이다.

보라네트워크는 ‘KBW2022’에서 진행하는 다양한 이벤트들을 통해 BORA의 방향성을 제시하고, 하반기에 선보일 게임 등의 정보를 제공할 계획이다. ‘KBW2022’에서 선보일 보라네트워크의 이벤트와 관련된 자세한 정보는 ‘KBW2022’ 홈페이지에서 확인할 수 있다.