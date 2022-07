‘복면가왕’ 6연승 누렁이 제친 인디언인형 누구?

(사진='복면가왕' 인디언인형)

지난주 MBC ‘복면가왕’에서 새 가왕에 오른 ‘인디언인형’에 대한 관심이 높아지고 있다.

24일 방송‧연예가에 따르면 지난주 ‘복면가왕’ 결승에서 연승을 거듭하던 누렁이가 ‘인디형인형’에게 84:15라는 큰 점수차로 패배했다.

각 SNS를 통해 추정을 거듭해 왔던 누렁이의 정체는 가수 정홍일로 밝혀진 가운데 누리꾼들은 새 가왕 ‘인디형인형’의 정체를 두고 가수 김예지(Mnet 보이스코리아 2020, JTBC 슈퍼밴드2 출신)를 거론하고 있으며 만약 김예지가 맞다면 “대박”이라는 분위기다.

이날 오후 5시 방송되는 ‘복면가왕’ 365회에는 새로운 가왕 8명이 등장하는 가운데 1라운드에 △돌핀 vs 머핀 △쑥대머리 vs 깻잎머리 △한표만 vs 한입만 △이태원프리덤 vs 디제이뽕디스파티의 경연이 펼쳐진다.

‘인디언인형은’ 지난 주(17일, 364회) 경연에서 엠씨더맥스 ‘그대는 눈물겹다’(2라운드)와 자우림의 ‘있지’(3라운드)를 열창하며 닭쫓던대게(2라운드)를 91대 8, 누렁이(결승)를 84대 15로 제치고 가왕 자리에 올랐다.

1승을 거머쥔 후 인디언인형은 “(복면가왕 무대에)나온 것만으로도 너무 영광이었는데, 앞으로 더 멋진 무대 보여드리도록 하겠다”고 우승 소감을 밝혔다.

vietnam1@shinailbo.co.kr

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지