삼성전자, 스마트 사이니지 ISE 2022서 ‘최고기술’ 인정

2022년형 '더 월' 등 총 5개 제품, '최고의 신기술'로 선정

지난 10일부터 13일까지 스페인 바르셀로나에서 진행된 유럽 최대 디스플레이 전시회 'ISE(Integrated Systems Europe) 2022'를 찾은 방문객들이 삼성 상업용 마이크로 LED 디스플레이 '더 월(The Wall)'을 체험하고 있는 모습.[사진=삼성전자]

삼성전자가 유럽 최대 상업용 디스플레이 전시회 'ISE(Integrated Systems Europe) 2022'에서 기술력을 과시했다.

15일 섬성전자에 따르면, 지난 13일까지 스페인 바르셀로나에서 진행된 ISE 2022에서 삼성전자는 글로벌 영상ㆍ음향 전문 매체들로부터 다수 어워드를 받았다.

먼저 ISE 공식 미디어 파트너인 '커머셜 인티그레이터(Commercial Integrator)'와 'CE Pro'가 마이크로 LED 디스플레이 '더 월' 등 총 5개 제품을 '최고의 신기술(Top New Technology)' 로 선정했다.

'더 월'은 디지털 사이니지 하드웨어와 비디오월 하드웨어 등 2개 부문에서 어워드를 받았다.

사이니지 전문 운영 솔루션인 '매직인포9'과 '아웃도어 사이니지(OHA 시리즈)'는 각각 디지털 사이니지 소프트웨어, 아웃도어 디스플레이(All-Weather Display) 부문에서, '삼성 플립 프로'는 전자칠판 부문에서 최고의 신기술로 선정됐다.

'더 월 올인원'과 '삼성 플립 프로'는 'AV News'가 선정하는 △'올해의 디지털 사이니지 혁신 제품(Digital Signage Innovation of the Year)' △'올해의 교육 시장 제품(Education Technology of the Year)'에 파이널리스트(finalist)에 올랐다. 또 '올해의 지속가능 혁신 기업(Sustainability Innovation of the Year)'에도 선정됐다.

이 밖에 삼성전자의 ISE 2022 부스는 'Exhibitor Magazine'이 선정한 ISE 초대형 전시관 부문(Extra-large Category)에서 '최고의 전시 부스(Stand Design Awards)' 파이널리스트로 선정됐다.

하혜승 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 “삼성 스마트 사이니지의 기술력이 많은 전문가들로부터 호평 받고 있다”며 “다양한 고객을 만족시킬 수 있는 최고의 제품과 솔루션을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.

jangstag@shinailbo.co.kr

