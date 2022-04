삼성전자, 6G포럼 내달 첫 개최…통신기술 리더십 확보

글로벌 전문가 초청, 누구나 온라인 사전 참가접수 가능

삼성 6G 포럼 포스터.[이미지=삼성전자]

삼성전자는 제1회 '삼성 6G 포럼'의 주요 일정을 공개하고 사전 온라인 참가접수를 시작했다고 13일 밝혔다.

'삼성 6G 포럼'은 2030년경 산업 전반에 큰 변화를 가져올 차세대 통신 기술인 6G와 관련해 세계적인 전문가들과 학계·업계 관계자들이 참가해 미래 기술을 논의하고 공유하는 자리다.

5월13일 열리는 이번 포럼은 ‘새로운 차원의 초연결 경험(The Next Hyper-Connected Experience for All.) 시대 구현’을 주제로 온라인에서 진행된다.

행사 당일까지 홈페이지를 통해 누구나 포럼 참가를 신청할 수 있다. 신청자들은 일정 안내 수신과 온라인 질문 등록이 가능하다.

이번 행사는 삼성전자 유튜브 채널을 통해 생중계되고, 오전과 오후 세션으로 나눠져 전문가들의 강연과 패널 토의 순으로 진행된다.

우선 포럼 오전 세션은 삼성리서치 연구소장 승현준 사장의 인사말로 시작한다.

이후 '6G 송수신 기술'을 주제로 △미국 텍사스대학교 오스틴의 제프리 앤드류스 교수 △삼성리서치 아메리카(SRA)의 찰리 장 SVP(Senior Vice President) △NTT도코모의 다케히로 나카무라 SVP △퀄컴의 존 스미 SVP의 강연이 진행된다.

강연 이후에는 삼성리서치 이주호 펠로우의 진행으로 연사들의 패널 토의가 예정돼 있다.

오후에는 '6G 지능망'을 주제로 △핀란드 오울루대학교의 타릭 타렙 교수 △삼성전자의 맹승주 마스터 △서울대학교의 심병효 교수 △중국 동남대학교의 스 진 교수의 강연이 진행된다.

강연 이후에는 삼성리서치 차세대통신연구센터장 최성현 부사장의 진행으로 연사들이 패널 토의를 한다.

삼성리서치 연구소장 승현준 사장은 “삼성전자는 더 나은 미래를 위한 핵심 기술들을 글로벌 전문가들과 공유하고 토론하기 위해 AI포럼, 보안기술포럼 등 '삼성 테크 포럼'을 매년 개최하고 있다”며 “이와 함께 올해 처음으로 개최하는 '삼성 6G 포럼'에서는 우리의 삶을 바꿀 차세대 통신인 6G 기술 교류를 통해 삼성전자가 그리는 미래 기술의 저변 확대와 경쟁력 강화를 기대한다”고 말했다.

한편 삼성전자는 세계 첫 5G 상용화와 더불어 △2019년 삼성리서치 산하에 차세대통신연구센터 설립 △2020년 '6G 백서' 공개 등 6G 기술 연구를 본격화했다. 앞으로 글로벌 표준화와 기술개발 생태계를 주도적으로 이끌어 갈 계획이다.

jangstag@shinailbo.co.kr

