춘천시립합창단, '휴(休)가(歌)다(茶)' 모닝콘서트 전석 매진

쉼과 음악이 있는 휴가다(休歌茶) 모닝콘서트 Music ON(溫) Sing ON(溫) 스물세번째 이야기 개최

춘천시립합창단이 오는 8일 스물 세번째 ‘휴가다(休歌茶) 모닝콘서트-Music ON(溫) Sing ON(溫)’ 주제로 우리의 마음을 따뜻하게 물들일 합창곡들을 춘천문화예술회관 로비에서 무대에 올린다.

이번 공연은 코로나19 거리두기 시행에 따른 50석만을 운영하게 되었으며, 예술단 정기(유료회원) 및 전체회원(일반회원, 일반인)을 대상으로 ‘휴가다’ 시리즈는 매회 전석 매진을 이어가고 있다.

프로그램으로는 전경숙 작곡가의 ‘봄길’ 이라는 곡을 시작으로 Fly Me to the Moon, 프랑스 민요이자 천재 작곡가인 모차르트의 ‘작은 별’ 그리고 ‘바람이 불어오는 곳’ 등 따뜻한 선율의 다양한 곡들을 선보이며 춘천시립합창단과 함께 휴가를 즐기는 듯한 여유로운 오전 시간을 보낼 수 있을 것이다.

전석 1만원이며(다과 포함). 만 7세 이상이면 누구나 입장 가능하다. 티켓은 현재 전석 매진으로 자세한 정보와 공연 예약은 춘천시립예술단 홈페이지를 통해 확인 가능하며, 공연문의는 춘천시립합창단을 통해 진행한다.

