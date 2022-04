"갑질 NO! 꼰대문화 OFF! 편의제공·수수 OUT!"

(사진=대구 북구)

대구 북구 간부공무원은 4일 갑질NO! 꼰대문화 OFF! 편의제공·수수 OUT! 3대 관행 철폐를 위한 청렴 결의를 다짐했다.

지역 공공기관의 대대적 청렴 분위기 확산을 위해 대구시에서 실시하는 청렴하Day에 대구 북구청 간부공무원이 3대 관행 철폐를 다짐하는 청렴 결의로 동참했다.

이날 청렴마스크를 착용한 간부공무원들은 갑질, 꼰대문화, 편의제공 등 낡은 관행들을 철폐하자는 청렴 구호를 제창하고 공정하고 투명한 청렴북구 조성을 위해 솔선수범 청렴리더십을 발휘할 것을 다짐하며, 향후 제정될 대구광역시 북구 공직자의 이해충돌 방지 운영지침에 대해 논의했다.

아울러, 올해 부서별 청렴리더 지정, 청렴식권제 및 달력을 활용한 청렴하데이 운영 등 다양한 청렴 시책을 추진 중이며 계속해서 3대 관행 철폐와 지역 청렴 문화 확산을 위해 최선을 다할 예정이다.

[신아일보] 대구/김진욱 기자