'GDC서 존재감' 위메이드 장현국…"메타버스 핵심은 블록체인"

장현국 위메이드 대표가 'GDC 2022' 서밋에서 강연을 하고 있다.[사진=위메이드]

장현국 위메이드 대표가 글로벌 게임업계에서 존재감을 드러냈다. 그는 전 세계 최대 규모 게임개발자콘퍼런스인 ‘GDC 2022’(Game Developers Conference 2022)에서 직접 P&E(Play and Earn·즐기면서 돈버는) 게임에 대한 성장 가능성을 알려 주목을 받았다.

27일 게임업계에 따르면, 미국 샌프란시스코 모스콘 센터에서 21일(현지시간)부터 25일까지 열린 ‘GDC 2022’에 위메이드와 엔씨소프트가 참가해 블록체인과 AI(인공지능) 중요성을 전세계인 앞에서 발표했다.

특히 장 대표는 GDC 서밋에서 ‘플레이 앤 언: 블록체인 경제로 게임을 변화시키다’라는 주제로 직접 강연에 나섰다. 이 자리에서 장 대표는 “게임이 메타버스가 될 수 있다고 믿는다”며 “게임 내의 경제가 실물 경제와 연결되는 블록체인 게임이 메타버스의 핵심”이라고 말했다. 그러면서 “위믹스는 이미 블록체인 경제가 구현된 유일한 솔루션이며 모든 게임을 블록체인 게임으로 만들 수 있는 곳”이라고 강조했다.

또한 성공사례로 블록체인 기술이 MMORPG(다중접속역할수행게임) ‘미르4’의 글로벌 성공에 어떤 영향을 미쳤는지와 블록체인 게임의 라이프 사이클을 어떻게 혁신할 수 있는지에 대해 소개했다. ‘미르4 글로벌’은 블록체인 기술을 활용해 게임 내 재화를 가상자산으로 교환할 수 있는 경제 시스템을 도입한 P&E 게임이다. 지난해 8월 출시 이후 전 세계 170여개국에서 최대 동시접속자수 140만명에 달하는 등 흥행에 성공했다.

위메이드 관계자는 “이번 강연을 듣기 위해 참석한 관중들로 인해 입장을 조기마감했다”며 “필리핀에서 온 한 관중은 자국에서 미르4가 크게 흥행하고 있다며 글로벌 성공에 대한 축하를 전했다”고 설명했다.

위메이드는 이번 GDC 2022에 국내 기업 최대 규모인 60부스를 마련해 참가하고 코인과 NFT(대체불가토근), DeFi(디파이) 기능을 구축한 블록체인 플랫폼 위믹스(WEMIX)를 알리는 데 주력했다.

엔씨소프트의 'GDC 2022' AI 서밋 발표 화면.[사진=엔씨소프트]

엔씨소프트는 GDC 2022 AI(인공지능) 서밋에 참여해 MMORPG AI 강화 학습모델을 발표했다.

엔씨가 연구한 AI 강화학습 모델은 PC 온라인 게임 ‘리니지’에 실제로 도입해 운영한 콘텐츠다. AI로 구성된 혈맹이 이용자를 찾아 전투를 벌이고 보스를 공략하기도 한다. 수십 명 단위의 AI가 전투를 수행하는 콘텐츠를 상용화 수준까지 구현한 사례는 세계 최초다.

엔씨는 ‘리니지’에서 강화학습 기반 AI가 적용된 ‘거울전쟁’과 ‘전설 vs 현역’ 콘텐츠를 운영했다. ‘거울전쟁’은 AI로 구성된 혈맹이 기란 감옥에 침공하는 정규 콘텐츠다. 다양한 클래스로 구성된 AI 혈맹이 유저를 찾아 전투를 벌이고 보스를 공략하기도 한다. ‘전설 vs 현역’은 개활지 콜로세움에서 벌어지는 8 대 8 콘텐츠다. 거울전쟁과 ‘전설 vs 현역’에 등장하는 AI는 패턴이 똑같은 단순 AI가 아닌 강화학습 AI로서 다양한 상황에 맞게 지능적인 전투를 선보여 플레이어가 긴장감 높은 전투를 즐길 수 있다.

안진형 엔씨 AI 엔지니어는 “MMORPG의 특성상 반복되는 패턴의 사냥으로 플레이어가 피로감을 느끼기 쉬운데 AI 강화학습 기술로 이 점을 보완했다”며 “이번에 연구한 콘텐츠는 게임에 색다른 긴장감을 부여하는 수단으로 AI를 활용할 가능성을 확인했다는 것에 큰 의미가 있다”고 말했다.

