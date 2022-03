양천구, 목3동 도시재생축제 ‘제4회 깨비놀이마당’ 개최

서울 양천구는 오는 26일 목3동 도시재생 뉴딜사업지 내 전통시장인 깨비시장에서 ‘제4회 깨비놀이마당’을 개최한다.

지난해 6월 첫선을 보인 이후 주민들의 뜨거운 성원에 힘입어 벌써 네 번째 열리는 ‘깨비놀이마당’은 양천구가 주최하고, 목3동 도시재생 뉴딜사업의 참여조직인 주민협의체 놀이축제분과와 깨비시장 상인회가 주관하는 도시재생 마을축제다.

제4회 깨비놀이마당은 'We are all Workers!'라는 주제 아래 목3동 주민의 일(Work)과 그 가치를 함께 나누며 누구나 즐길 수 있는 축제의 장을 만들고자 기획됐다.

축제는 26일 12시부터 진행되며, 목3동 주민들이 부스 참여 통해 활력을 찾고, 일의 소중한 가치를 전해줄 다양한 단편영화와 각종 행사 및 체험 부스도 함께 운영된다.

주요 코너로는 △전시부스 ‘목동 일하는 사람들의 기획전시’ △관객체험 퍼포먼스 ‘공감·해소·환경·정책’ △주민참여부스 ‘노는 것도 일이다’ 주민 커뮤니티 포럼, 공연, 홍보부스 △목3동 주민이 운영하는 플리마켓 부스와 도시재생활동 홍보부스 △영화 ‘목동워커스영화제’의 천막극장 상영 등이 있으며 다채로운 볼거리를 제공할 예정이다.

특히, 지난 3회 축제의 인기 코너였던 ‘호프데이’를 이번에도 개최한다. 지역 수제 맥주 ‘깨비어’를 선보일 이날 행사에서는 관객참여 이벤트인 ‘마셔라! 던져라! 뽑아라!’도 함께 진행돼 흥을 한껏 돋울 예정이다.

한편 목동깨비시장 인근 지역은 지난 2019년 국토부 도시재생 뉴딜사업으로 선정된 이후 이듬해 4월 목3동 도시재생 현장지원센터를 개소해 주민공모사업과 도시재생대학 등을 운영해왔다. 올해는 도시재생 뉴딜 주민 공모사업과 주택 경관 개선사업 등 다양한 프로그램을 추진하고 있다.

