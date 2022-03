신세계 조선팰리스, '펫캉스' 패키지 업그레이드

'나이트 아웃 위드 마이 펫 시즌3' 연말까지 운영

펫 전용 러닝머신·샴푸·유모차 등 프리미엄 서비스

호텔 조선팰리스의 펫캉스 상품 '나이트 아웃 위드 마이 펫 시즌3' 이미지. [제공=조선호텔앤리조트]

신세계 계열의 조선호텔앤리조트가 운영하는 최상급 호텔 ‘조선 팰리스 서울 강남(조선 팰리스)’은 반려견과 편안하게 호캉스(호텔과 바캉스)를 즐길 수 있는 ‘나이트 아웃 위드 마이 펫(Night out with my pet) 시즌3’ 패키지를 이달 23일부터 연말까지 운영한다.

22일 조선팰리스에 따르면, 나이트 아웃 위드 마이 펫 시즌3는 펫 프리미엄 브랜드와의 협업을 통해 다채로운 펫 아이템과 조선 팰리스만의 세심한 서비스를 경험해볼 수 있는 ‘체험형 펫 전용 패키지’ 상품이다. 특히 이번 시즌3에는 펫 전용 러닝머신인 ‘나인닷 펫 러너’를 객실 내 마련한 점이 특징이다.

웰컴 어메니티는 펫 전용 간식인 ‘위그힐 위시바(에너지바)’와 ‘위시낵 이용 상품권’, ‘펄펄날개 반려견 전용티’가 마련된다. 손쉬운 펫케어를 위한 ‘산타마리아 노벨라 펫 드라이 샴푸’, 펫에게 휴식과 즐거움을 선사할 ‘하울팟의 펫 전용 토이’도 제공된다.

조선팰리스는 패키지 이용객이 반려견과 함께 편안하면서도 프라이빗한 휴식을 즐길 수 있도록 객실에 펫 용품을 사전에 준비할 방침이다.

호텔 입장 시에는 반려견 전용 유모차 ‘미리미리 라이트 유모차’를 사용할 수 있다. 유모차는 팰리스 게이트 입장 시 별도 예약 없이 대여가 가능하다.

해당 패키지는 마스터스 룸 또는 마스터스 주니어 스위트 룸 2가지 타입 중 선택할 수 있다.

한편 조선팰리스의 나이트 아웃 위드 마이 펫 시즌3 패키지와 관련한 자세한 내용은 호텔 공식 홈페이지 등을 참고하면 된다.

