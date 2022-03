[PC방] 3월 4주, '클럽오디션' 400만 춤췄다…한빛소프트 외 7가지 게임

끝나지 않는 코로나19 시대. <신아일보>는 일상과 함께 할 수 있는 시간을 찾아주기로 했다. 생활 속 뗄 수 없는 ‘교육, 가전‧가정제품, 자동차, 게임’ 5대 분야를 선정, 매주 분야별 알찬 정보를 접할 수 있게 전달한다. 이에 ‘위클리 시리즈’ 코너를 마련, △알림장 △가전숍 △키친쿡 △주차장 △PC방 타이틀로 매주 토요일과 일요일 독자들을 찾아간다.

‘PC방’은 게임업계 신작과 업데이트, 이벤트 등 다양한 게임 소식을 담는다.

클럽오디션 5주년 소개 이미지.[사진=한빛소프트]

3월4주 ‘PC방’은 리듬댄스게임을 준비했다. 한빛소프트의 모바일 스타일리시 리듬댄스게임 '클럽오디션'이 국내 출시 5주년을 맞았다. 지금까지 약 400만명이 클럽오디션을 이용했다. 네오위즈는 P&E(Play and Earn, 플레이앤언) 게임의 글로벌 사전예약을 시작했고 넷이즈게임즈는 모바일 게임 '반지의 제왕: 전쟁의 시작'의 BI(브랜드 아이덴티티)를 공개했다.

◇한빛소프트-'클럽오디션' 5주년…400만명 춤췄다

한빛소프트가 서비스하는 모바일 스타일리시 리듬댄스게임 '클럽오디션'이 국내 출시 5주년을 맞았다. 클럽오디션은 지난 2017년 3월 국내 서비스를 시작했다. 현재 국내 앱 다운로드수는 구글 플레이 기준 400만 이상 기록 중이며 '최고 매출 캐주얼게임' 9위를 달성했다. 이제까지 클럽오디션에서 유저들이 춤을 춘 시간(누적 접속시간)은 5억8197만시간, 누적 출석체크는 2132만회에 달한다. 유저 평점은 출시 이후 꾸준히 5점 만점에 4점 이상을 기록하고 있다. 클럽오디션은 국내에서의 인기를 바탕으로 글로벌 영토 확장도 지속하고 있다. 클럽오디션은 현재 글로벌 70개국에서 서비스 중이며 인도 출시도 준비 중이다.



◇네오위즈-P&E 게임 '크립토 골프 임팩트', 글로벌 사전예약 시작

네오위즈가 개발 중인 P&E 게임 ‘크립토 골프 임팩트(Crypto Golf Impact)’가 구글 플레이 스토어를 통해 사전예약을 시작했다. 크립토 골프 임팩트는 스포츠 모바일 게임 ‘골프 임팩트’에 블록체인 기술을 적용한 게임이다. 다양한 세계 명소를 배경으로 간편한 조작을 통해 이용자들과 실시간 PVP(이용자간대결)를 즐길 수 있는 것이 특징이다. 네오플라이가 클레이튼 메인넷을 기반으로 개발한 블록체인 ‘네오핀(NEOPIN)’에 온보딩되며 오는 4월 정식 출시한다.

스매시 레전드 소개 이미지.[사진=5민랩]

◇5민랩-실시간 PvP 액션게임 '스매시 레전드' 대규모 리뉴얼

크래프톤의 독립 스튜디오 5민랩은 실시간 PvP 액션게임 ‘스매시 레전드(Smash Legends)’가 이용자 친화적 시스템 구축을 위해 대규모 리뉴얼 업데이트를 진행했다. ‘스매시 레전드’는 5민랩이 자체 개발한 실시간 PvP 액션 게임이다. 3분 이내의 짧은 플레이 타임과 시원한 타격감, 간편한 조작을 특징으로, 글로벌 550만 다운로드를 기록했다. 고전 동화를 재해석한 총 25종의 매력적인 캐릭터들과 3개의 모드(점령, 배틀로얄, 결투)를 제공하며 멀티플랫폼 타이틀로서 모바일과 PC(Steam) 상의 크로스 플레이를 지원한다. 이번 업데이트는 5민랩이 자체 퍼블리싱을 시작하면서 공개하는 첫 업데이트로 △게임 시스템 개편을 통해 이용자 친화적 시스템을 구축한 것이 핵심이다. 또 △레전드(캐릭터) 성장 시스템과 △시즌 체험 레전드를 추가했으며 △경쟁전의 추가도 함께 예고했다.

◇컴투스-'서머너즈 워' 신규 업데이트

컴투스는 글로벌 히트작 ‘서머너즈 워: 천공의 아레나(이하 서머너즈 워)’에 새로운 차원 ‘세이크리온’을 비롯한 다양한 콘텐츠를 추가하는 업데이트를 실시했다. 신규 차원 ‘세이크리온’은 ‘서머너즈 워’의 던전 시스템인 ‘차원홀’에 추가된 다섯 번째 차원으로 폐허가 된 고성을 콘셉트로 구현됐다. 차원 던전 ‘잊혀진 영웅의 고성’과 2차 각성 던전 ‘세이크리온 유적’ 등으로 구성됐으며 각 전투는 물∙불∙바람∙빛∙어둠 등 서로 다른 속성의 몬스터로 조합해야만 입장할 수 있다. 먼저 차원 던전에서는 큰 검으로 빠른 공격을 구사하는 강력한 신규 보스와 압도감 넘치는 대결을 펼칠 수 있다. 보스의 속성은 매 페이즈마다 변화하며 이를 통해 다양한 몬스터 조합 연구, 한층 높은 전략적 재미를 경험할 수 있다. 던전을 클리어하면 고대룬, 고대 연마석, 고대 보석 등 여러 보상이 주어진다.

◇선데이토즈-'디즈니 팝 타운' 대규모 업데이트 진행

선데이토즈는 모바일 게임 '디즈니 팝 타운'에 인기 애니메이션 '엔칸토' 기반의 신규 챕터와 보드 게임 이벤트를 신설하고 기존 콘텐츠를 개편하는 대형 업데이트를 진행했다. '엔칸토'는 전 세계 극장가에 이어 디즈니 핵심 브랜드들의 영화 및 TV 프로그램 콘텐츠를 제공하는 온라인 스트리밍 서비스 디즈니+에서도 호응을 얻고 있는 애니메이션이다. 이번 업데이트로 선보인 신규 챕터는 ‘엔칸토’의 주인공 소녀 미라벨과 가족들의 이야기를 중심으로 다양한 코스튬과 동화풍의 마을 꾸미기, 캐릭터들의 유기적인 스토리로 재미를 전할 전망이다.

에픽세븐 업데이트 소개 이미지.[사진=스마일게이트]

◇스마일게이트-에픽세븐, 대규모 업데이트 '어웨이큰' 사전 안내 영상 공개

스마일게이트 메가포트가 서비스하고 슈퍼크리에이티브가 개발한 글로벌 히트 모바일 RPG ‘에픽세븐’이 오는 4월 진행 예정인 대규모 업데이트 ‘어웨이큰(Awaken)’에 앞서 업데이트에 대한 구체적인 정보를 사전에 안내하는 영상을 공개하고 이를 기념한 풍성한 선물도 지급한다. 이번 영상은 에픽세븐 공식 유튜브 채널을 통해 공개됐다. 개발과 사업, 운영 등 에픽세븐 서비스 전반에 걸쳐 4월에 업데이트 되는 내용은 물론 향후 에픽세븐이 나아갈 방향까지 알아볼 수 있도록 알차게 구성됐다. 특히 이용자들이 원하는 영웅을 조금 더 원활하게 획득할 수 있도록 영웅 소환 시스템을 대대적으로 개선하는 항목이 큰 호응을 받았다.

◇위메이드-NT게임즈의 '바바리안키우기' 위믹스 온보딩

위메이드가 NT게임즈의 '바바리안키우기'를 위믹스 플랫폼에 온보딩한다. NT게임즈는 게임 개발 및 서비스 전문 회사로 수집형 게임 '전쟁의시대', '여신의키스' 시리즈를 개발 서비스했다. 블록체인과 NFT(대체불가토큰) 시장 최고의 개발사가 되겠다는 의미로 사명을 변경한 후 현재 위믹스 플랫폼에서 '갤럭시토네이도 on WEMIX'를 서비스하고 있다. '바바리안키우기'는 누구나 쉽게 접근할 수 있는 초고속 성장 RPG다. 직관적으로 즐길 수 있는 머지 방식으로 나만의 캐릭터를 성장시켜 나갈 수 있는 게임이다. 각각의 개성이 뚜렷하게 살아있는 캐릭터들이 도트 디자인으로 귀엽게 그려져 다양한 몬스터와 조우하는 모험을 그리고 있다.

반지의 제왕 로고.[사진=넷이즈게임즈]

◇넷이즈게임즈-신작 모바일 SLG '반지의 제왕: 전쟁의 시작' BI 공개

넷이즈게임즈는 '워너 브라더스 인터랙티브 엔터테인먼트'와 공동으로 개발한 모바일 게임 '반지의 제왕: 전쟁의 시작(The Lord of the Rings: Rise to War)의 한글 BI를 공개했다. '반지의 제왕: 전쟁의 시작'은 앞서 북미, 캐나다, 호주, 유럽 등지에서 출시 후 많은 인기를 끌고 있다. 국내에서는 4월 14일 론칭 예정이며 오는 4월 13일까지 사전 예약 신청을 받는다. 사전 예약 신청 시 게임 진행에 큰 도움을 주는 보상을 100% 지급할 예정이다. 이번 신작은 영국 작가 J.R.R. 톨킨의 판타지 소설 '반지의 제왕'을 원작으로 개발된 모바일 3D 전략 시뮬레이션 게임으로 레골라스, 아라곤, 김리, 간달프 등 반지의 제왕 영웅들과 함께 군대를 이끌어 다양한 환경의 전투를 즐길 수 있다.

youn@shinailbo.co.kr

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지