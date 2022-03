원광대병원 정신건강의학과 나지원 전공의, 국제학술지에 논문 게재

나지원 전공의. (사진=원광대병원)

전북 익산 원광대학교병원 정신건강의학과 나지원 전공의(R4)가 국제 학술지인 Journal of Clinical Medicine (IF 4.242)에 논문을 게재해 관심을 모은다.

16일 병원에 따르면 "Mental health and quality of life for disaster service workers in a province under COVID-19" (제1저자: 나지원/교신저자: 장승호)로 COVID-19 상황 아래 방역의 최일선에서 근무하는 보건소, 시청, 경찰관, 119구급대 등의 재난업무 종사자들을 대상으로 정신 건강 및 삶의 질을 평가했다.

장승호 교수. (사진=원광대병원)

본 논문에서는 특히 회복 탄력성(resilience)의 중요성을 강조해 재난업무 종사자들의 정신 건강 증진을 위한 이론적 배경을 제시했다는 평가를 받았다.

지도를 담당한 정신건강의학과 장승호 교수는 "수련중인 전공의가 COVID-19 환경에서 지역사회 정신 건강에 관심을 갖고 정신 건강 증진 방안을 제시해 높은 수준의 SCI급 학술지에 게재한 쾌거로 향후 전공의들이 의학 지식 습득뿐만 아니라 연구자로서의 자세도 함양할 수 있도록 지도해 가겠다" 고 밝혔다.

[신아일보] 익산/김용군 기자