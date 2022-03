영국도 반했다…현대차 아이오닉5, '英 올해의 차' 수상

10개 부문별 최고 평가 차종 중 최종 선정

(사진 왼쪽부터) 존 챌린(John Challen) 영국 올해의 차 편집장, 애슐리 앤드류(Ashley Andrew) 현대자동차 영국법인 대표가 ‘영국 올해의 차’를 수상한 현대차 ‘아이오닉5’ 앞에서 수상 기념 촬영하는 모습. [사진=현대자동차]

현대자동차 ‘아이오닉5’는 영국에서 가장 경쟁력 있는 차로 선정됐다.

현대차는 8일(현지시간) 아이오닉5가 세계 유수 자동차를 제치고 ‘2022 영국 올해의 차(UK Car of the Year 2022)’로 최종 선정됐다고 밝혔다.

영국 올해의 차는 탑기어(TopGear) 등 영국에서 활동하는 자동차 전문 기자 29명으로 구성된 심사위원단의 심사와 투표를 통해 선정된다.

올해의 차는 각 부문별 최고 자동차에 뽑힌 10개 차종 중 1개 차종만 선정된다.

최종 후보에 오른 각 부문별 최고의 자동차는 △피아트 ‘500-e’(부문상 Best City Car) △스코다 ‘파비아’(Best Supermini) △기아 ‘씨드’(Best Small Hatch) △현대차 아이오닉5(Best Family) △제네시스 ‘G70 슈팅 브레이크’(Best Estate) △토요타 ‘야리스 크로스’(Best Small Crossover) △스코다 ‘엔야크’(Best Medium Crossover) △BMW ‘iX’(Best Large Crossover) △포르쉐 ‘타이칸’(Best Luxury) △현대차 ‘i20N’(Best Performance) 등이다.

영국 올해의 차 편집장 존 챌린(John Challen)은 “아이오닉5가 자동차의 미래처럼 느껴진다”며 “특히 아이오닉5는 디자인, 성능, 실용성 등 모든 면에서 우수한 경쟁력을 갖췄으며 전기차를 찾는 사람들에게 최고의 선택일 뿐만 아니라 영국 올해의 차로서도 손색없다”고 평가했다.

애슐리 앤드류(Ashley Andrew) 현대차 영국법인 대표는 “아이오닉5가 영국 올해의 차를 수상하게 돼 매우 영광스럽다”며 “아이오닉5가 혁신적인 디자인, 우수한 실내 공간, 효율적인 충전 시스템 등 높은 상품성으로 영국 소비자를 사로잡았다는 것을 보여준다”고 말했다.

앞서 아이오닉5는 유럽 전역에서 여러 차례 호평 받았다.

지난해 11월 ‘2022 독일 올해의 차(German Car Of The Year)’에 선정된 데 이어 아우토 빌트(Auto Bild) ‘최고의 수입차(Best Import Cars of the Year)’ 전기차 부문 1위, 아우토 자이퉁(Auto Zeitung) 전기차 비교평가 종합 1위에 올랐다.

이달 초에는 아우토 빌트 전기차 비교평가에서 벤츠 전용 전기차 ‘EQB’를 제치고 우수한 평가를 받는 등 자동차 본고장인 독일에서 높은 평가를 받았다.

또 지난해 영국 자동차 전문 매체 오토 익스프레스(Auto Express)의 뉴 카 어워드에서 ‘2021 올해의 차’, ‘중형 업무용 차’, ‘프리미엄 전기차’ 등 3개 부문을 석권했다. 영국 탑기어의 일렉트릭 어워드, 카 디자인 리뷰(Car Design Review), IDEA 디자인 어워드(IDEA Design Award) 등에서 다양한 상을 수상했다.

