다시 태어난 포드 '브롱코'…한국 오프로드 SUV 공략

1세대 감성 살리고 현대적 재현…사용자 중심 설계

데이비드 제프리(David Jeffrey) 포드코리아 대표가 오프로드 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘뉴 포드 브롱코(New Ford Bronco)’ 옆에서 포즈를 취한 모습. [사진=포드세일즈서비스코리아]

포드는 현대적으로 재현된 정통 오프로더 ‘브롱코(Bronco)’를 국내 출시하며 한국 오프로드 스포츠유틸리티차량(SUV) 시장을 공략한다.

포드세일즈서비스코리아는 3일 서울 성동구 S-팩토리(S-Factory)에서 오프로드 SUV ‘뉴 포드 브롱코(New Ford Bronco)’를 출시 행사를 열었다. 브롱코는 지난 1996년 단종 이후 25년 만에 생산이 재개됐다.

이번에 국내 출시된 뉴 포드 브롱코는 온로드와 오프로드 모두에서 안정적 주행 능력을 갖춘 ‘4도어 하드 톱 아우터뱅크스(OUTER BANKS)’ 모델이다. 아우터뱅크스 모델 출시는 오프로드, 온로드 주행에서 모두 만족하길 원하는 국내 소비자들의 성향을 고려한 결정이라는 게 포드 관계자의 설명이다.

포드는 최근 캠핑 등을 즐기는 레저 인구가 늘어나면서 뉴 포드 브롱코의 국내 출시를 계획했다.

뉴 포드 브롱코 디자인은 1세대 모델의 레트로 감성을 그대로 살리면서 이를 현대적으로 재현했다.

각진 브롱코 레터링 그릴, 전면의 둥근 헤드램프, 이목을 끄는 펜더 플레어로 둘러싸인 대형 타이어 등은 1세대 브롱코 디자인의 독특한 정체성을 드러낸다.

전면에는 프론트 펜더 고정용 후크가 적용돼 약 70킬로그램(㎏) 루프 장착 장비 등을 고정할 수 있도록 했다.

뉴 포드 브롱코는 포드의 최신 4륜 구동 오프로드 기능들이 탑재됐다.

뉴 포드 브롱코는 2.7리터(ℓ) V6 에코부스트(Eco-Boost) 트윈 터보차저 엔진을 탑재해 최고출력 314마력(ps)과 55킬로그램미터(㎏·m)의 최대 토크를 발휘한다. 또 10단 자동 변속기가 탑재돼 뛰어난 응답성과 강력한 주행감각을 제공한다.

오프로드 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘뉴 포드 브롱코(New Ford Bronco)’의 보닛을 연 모습. [사진=이성은 기자]

브롱코에 적용된 G.O.A.T.(Goes Over Any Type of Terrain) 모드 지형 관리 시스템은 지형에 맞는 6가지 주행 모드를 지원한다. 고성능 오프로드 안정성 서스펜션(HOSS) 시스템과 트레일 툴박스(Trail Toolbox)가 장착돼 험로 주행 능력을 강화했다.

뉴 포드 브롱코는 천장과 문을 탈부착할 수 있도록 설계됐다. 탈착된 천장과 문은 전용 가방에 보관할 수 있다.

탈착이 익숙해지면 여성 혼자 문을 떼어내는데 걸리는 시간은 10분 이내라는 게 포드 관계자의 설명이다.

뉴 포드 브롱코는 새롭고 편리한 기능들로 무장했다.

브롱코에 적용된 포드의 운전자 보조 시스템 코-파일럿 360(Co-Pilot 360) 시스템에는 △어댑티브 크루즈 컨트롤 △차선 유지 시스템 △360도 카메라 △사각지대 정보 시스템 △오토 하이빔 기능 등이 적용됐다.

뱅앤올룹슨(B&O) 사운드 시스템도 갖췄다. 뱅앤올룹슨 사운드 시스템은 660와트(W)의 6채널 앰프, 10개의 스피커 사운드 시스템, 브롱코를 위해 특별 설계된 스피커가 적용됐다.

이외에도 트레일러 등을 견인할 수 있는 견인 장치도 장착 가능해 아웃도어 활동 시 유용하게 사용할 수 있다.

오프로드 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘뉴 포드 브롱코(New Ford Bronco)’. [사진=이성은 기자]

사용자 중심으로 설계된 브롱코에는 운전자 체형에 맞춰 여러 각도로 손쉽게 조절 가능한 파워시트가 적용됐다. 또 포드의 최신 인포테인먼트 시스템 싱크4(SYNC4)가 탑재돼 향상된 음성인식을 비롯해 휴대폰을 포함한 다양한 무선기기 연결 기능을 지원한다.

특히 브롱코 전용 사용자 인터페이스(UI)로 제작된 계기반에 아날로그식 속도계와 12인치 터치스크린을 통해 다양한 정보를 제공한다.

뉴 포드 브롱코의 국내 판매 가격은 개별소비세 3.5% 적용 기준 부가세 포함 6900만원이다.

데이비드 제프리(David Jeffrey) 포드코리아 대표는 “브롱코 출시는 한국 시장에서 포드의 SUV, 오프로드 SUV 차량의 위상을 다시 한 번 증명하는 기회가 될 것”이라며 “브롱코가 국내 시장에도 정통 오프로드 SUV에 대한 최적의 선택지를 제공해 아웃도어 활동의 자유와 해방감을 즐기고자 하는 고객들의 니즈에 부합할 수 있기를 바란다”고 말했다.

