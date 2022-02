'공식후원은행'…하나은행, 베이징 동계패럴림픽 국가대표 지원

(사진=하나은행)

하나은행이 ‘2022 베이징 동계 패럴림픽에 참가하는 6개 종목 총 32명의 대한민국 국가대표 선수단의 선전을 기원하기 위해 대한장애인체육회 공식후원은행으로 참여한다고 28일 밝혔다.

하나은행은 지난 2018년 평창 동계올림픽 및 패럴림픽 공식후원은행 참여를 계기로 현재까지 금융권 내 유일하게 대한장애인체육회 후원을 진행하고 있다.

특히 하나은행은 그룹의 ESG 비전인 ‘Big Step for Tomorrow' 차원에서 이번 지원 문제에 접근 중이라 금융권 전반의 귀감이 되고 있다. 장애인 국가대표 선수단 훈련 경비 지원, 패럴림픽 온라인코리아하우스를 통한 대국민 홍보 등을 지원할 예정이다. 또 하나금융그룹 공식 유튜브인 하나TV를 통해 선수단 응원 콘텐츠 ‘We are The One’ 특별 시리즈를 제작 및 방영해 선수들의 땀과 노력을 대외 홍보할 예정이다.

한편 하나은행은 대한장애인체육회와 함께 패럴림픽 온라인코리아하우스를 개설해 온라인 경기 중계방송뿐만 아니라 홈페이지 방문자를 대상으로 다양한 경품 이벤트도 함께 진행할 예정이다.